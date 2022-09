Gallardo, tras la dura derrota de River: Lejos estamos de empezar a cortar cabezas

River perdió como local ante Banfield y recibió otro duro golpe apenas tres días después de haber caído en el Superclásico ante Boca. Un presente complejo para el Millonario, que en un momento se había entusiasmado con pelear el torneo y que ahora, aunque no está fuera de carrera, quedó relegado.

El Millonario esperaba ganarle al Taladro en el Monumental para dejar atrás la derrota ante el Xeneize. Pero el equipo de Marcelo Gallardo ni siquiera pudo sumar un punto. Fue superado 2 a 1, resultado que dejó preocupado a todos los hinchas.

“No pudimos salir de esa irregularidad que no nos permitió crecer como equipo en todo el año. A esa irregularidad se le suman dos derrotas consecutivas, y se convirtió en una racha negativa. No jugamos mal hoy. Cometimos errores que nos costaron muy caro, sí, como en el segundo gol, que fue una jugada aislada de lateral, pero no jugamos mal”, afirmó Gallardo en conferencia de prensa.

“Perdimos un partido que es difícil de explicar, pero de todas maneras no es para dramatizar. Por lo menos yo no voy a dramatizar. Seguramente de afuera quieran hacer un drama, pero yo no. Es el año que estamos viviendo. No nos encontramos del todo como equipo. Y a partir de eso, mi responsabilidad”, agregó.

“Vengo acá (a la conferencia) a proteger a los jugadores. No vengo a decir 'no entienden mi mensaje'. Eso no va a pasar”, admitió ante una pregunta sobre si los futbolistas no podían terminar de comprender lo que él les pide. “Lejos estamos de empezar a cortar cabezas. El club está mirando a futuro, hacia adelante”, afirmó. River perdió ante Banfield en el Monumental (Foto: Fotobaires)Por: Nicolas Aboaf

“Esto es así, es un juego, se trata de eso: de mantener convicciones, seguir trabajando, seguir estimulando, acompañar este proceso negativo, no esconderse. Nos tenemos que proteger nosotros para salir”, reconoció el Muñeco.

Gallardo: los malos momentos en sus ocho años como DT de River y el empuje de los hinchas

“Hemos tenido varios malos momentos en estos ocho años. Lo importante fue haberlos transitado con convencimiento. Hubo muchos malos momentos, pero también buenos. Este es uno de los más irregulares”, declaró.

“Pero -insistió- sin dramatizar de más. Y en eso quiero ser puntualmente agradecido con la gente, con el hincha de River, que más allá de la desilusión de perder no deja de acompañar en estos momentos de mucha irregularidad. De esa manera será más fácil salir”.

Sobre si River se despidió de la pelea por el título, dijo: “Nosotros tenemos que seguir sumando, porque en este campeonato irregular puede pasar cualquier cosa. Y por la tabla anual. Necesitamos un partido que nos saque de esta racha negativa”.

River perdió 2-1 ante Banfield y se esfuman sus chances de pelear por el torneo

Tras la derrota en el Superclásico, River necesita enderezar el rumbo si quiere mantener sus ilusiones de dar pelea en la Liga Profesional. El encuentro ante Banfield, válido por la fecha 19 del torneo, funciona como una prueba de fuego para los dirigidos por Marcelo Gallardo.

El partido se disputó en el estadio Monumental de Núñez, con el arbitraje de Nicolás Ramírez.

El Taladro abrió la cuenta con un gol de volea de Alejandro “Colo” Cabrera en el primer tiempo. Ya en el complemento, el local logró el empate a través del colombiano Miguel Borja, pero la alegría le duró poco: tres minutos después, Julián Palacios decretó el 2-1 para Banfield.