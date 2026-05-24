Varrone brilló en Canadá: sumó puntos en Fórmula 2 y logró el récord de vuelta

El piloto argentino Nicolás Varrone completó un fin de semana de alto nivel en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 2 al finalizar séptimo en la carrera principal disputada en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, resultado que le permitió volver a sumar puntos y alcanzar su mejor actuación desde su desembarco en la categoría.

La jornada del domingo confirmó el crecimiento competitivo del corredor de Ingeniero Maschwitz, quien además logró quedarse con el récord de vuelta de la competencia tras registrar un tiempo de 1:24.394, consolidando el gran ritmo que había mostrado durante todo el fin de semana canadiense.

El desempeño de Varrone tuvo aún más valor por el contexto en el que se desarrolló la carrera. El argentino, integrante del equipo Van Amersfoort Racing, largó desde la duodécima posición y protagonizó una sólida remontada en una competencia marcada por incidentes, cambios estratégicos y múltiples neutralizaciones.

La actuación en Montreal le permitió no sólo sumar unidades importantes en el campeonato, sino también ratificar su capacidad para competir en escenarios de máxima exigencia dentro de una de las categorías más importantes del automovilismo internacional.

Una remontada sólida en una carrera compleja

La carrera principal de Fórmula 2 en Canadá presentó múltiples dificultades para los pilotos debido a las neutralizaciones y a los distintos incidentes que condicionaron el desarrollo normal de la competencia. En ese contexto, Nicolás Varrone logró construir una actuación consistente y aprovechar cada situación de carrera para avanzar posiciones.

Tras iniciar desde el puesto 12, el argentino fue encontrando ritmo y regularidad en el circuito Gilles Villeneuve, uno de los trazados más emblemáticos del calendario internacional. La combinación entre una estrategia eficiente y el rendimiento del auto le permitió escalar hasta la séptima posición final.

Además del resultado, uno de los puntos más destacados de la jornada fue la obtención de la vuelta más rápida de la carrera, un dato que reflejó el potencial competitivo mostrado por el piloto argentino durante todo el fin de semana.

Un fin de semana competitivo desde el inicio

El rendimiento de Varrone en Canadá no se limitó únicamente a la carrera principal. Desde las primeras sesiones disputadas en Montreal, el piloto argentino mostró señales de competitividad y velocidad.

Durante las prácticas libres logró ubicarse en el cuarto puesto, resultado que ya anticipaba un fin de semana prometedor para el representante argentino. Posteriormente, en la clasificación, llegó incluso a liderar momentáneamente la sesión antes de que dos banderas rojas complicaran el cierre de la qualy.

Finalmente, Varrone quedó ubicado en el 12° lugar de la clasificación, una posición que condicionó parcialmente sus aspiraciones de largada, aunque no impidió que posteriormente protagonizara una destacada recuperación durante la competencia principal.

El ritmo mostrado por el argentino durante todas las sesiones disputadas en Montreal fue uno de los puntos más valorados del fin de semana, especialmente por la capacidad de mantenerse competitivo en distintos contextos de pista y carrera.

De esta manera el piloto de Ingeniero Maschwitz continúa acumulando experiencia y resultados en un escenario altamente competitivo, donde cada actuación positiva adquiere relevancia de cara a su proyección internacional. El séptimo puesto conseguido en Montreal y el récord de vuelta aparecen como indicadores concretos del avance mostrado por el argentino en la categoría.