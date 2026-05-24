Masivo banderazo en apoyo a Gustavo Costas y fuertes críticas contra Diego Milito

El despido de Gustavo Costas provocó una profunda conmoción en Racing y generó una inmediata reacción de los hinchas, que organizaron un multitudinario banderazo en las afueras del Cilindro de Avellaneda para expresar su apoyo al entrenador y cuestionar con dureza a la dirigencia del club.

La movilización reunió a cientos de fanáticos que se acercaron al estadio con banderas, cánticos y mensajes dirigidos especialmente al presidente Diego Milito y al director deportivo Sebastián Saja, señalados por gran parte de los simpatizantes como los principales responsables de la salida del entrenador.

El malestar de los hinchas no solo estuvo relacionado con la decisión deportiva, sino también con el modo en que se produjo la desvinculación de un técnico identificado históricamente con el club y que, además, había logrado devolverle títulos internacionales a la institución.

La salida de Costas representó un fuerte impacto emocional en Avellaneda, especialmente por el vínculo afectivo que el entrenador mantiene con Racing y por el peso simbólico que tiene dentro de la historia reciente del club.

La eliminación internacional como detonante

La determinación de finalizar el ciclo de Gustavo Costas se aceleró luego del empate frente a Caracas, resultado que selló la eliminación de Racing de la Copa Sudamericana.

Ese golpe internacional fue utilizado por la dirigencia como el desencadenante definitivo para poner fin al proceso, pese a que el contrato del entrenador tenía vigencia hasta 2028. La eliminación continental se produjo además en un contexto deportivo complejo, marcado por una serie de malos resultados en el ámbito local.

En sus últimos 11 partidos, Racing apenas consiguió dos victorias, una racha que profundizó la tensión interna y debilitó la relación entre el cuerpo técnico y la conducción del club. A ese escenario se sumaron dos golpes especialmente sensibles:

La derrota en el clásico frente a Independiente.

La eliminación del campeonato doméstico ante Rosario Central.

Esos resultados terminaron de acelerar un desgaste que derivó en la decisión final de interrumpir el vínculo con el entrenador.

La autocrítica de Costas y su deseo de continuar

En su última conferencia de prensa, Gustavo Costas se mostró afectado por el presente deportivo del equipo y asumió públicamente la responsabilidad por el semestre irregular.

"El culpable de lo que pasó este semestre fui yo", expresó el entrenador, en una declaración que reflejó el tono de autocrítica con el que atravesó sus últimos días al frente del equipo.

Sin embargo, el DT también dejó en claro que deseaba continuar en el cargo y consideró que no debían tomarse decisiones determinantes en medio de la calentura y la frustración del momento.

Sus palabras no alcanzaron para modificar la postura de la dirigencia, que avanzó igualmente con la interrupción del contrato. La salida de Costas generó un fuerte rechazo entre los hinchas, que interpretaron la medida como un destrato hacia una figura central de la identidad racinguista.

El mensaje de Gonzalo Costas y el enojo contra la dirigencia

La tensión aumentó aún más tras la reacción pública de Gonzalo Costas, hijo y ayudante de campo del entrenador.

A través de sus redes sociales, publicó una carta de despedida con un mensaje que fue interpretado como una crítica indirecta hacia Diego Milito y la conducción del club.

"¡Lo dimos todo y más! Nos quedaba mucho para dar. Fuimos muy felices", escribió. La publicación amplificó el clima de malestar que ya dominaba entre los simpatizantes y reforzó la sensación de ruptura entre el histórico entrenador y la actual dirigencia.

Durante el banderazo realizado en Avellaneda, gran parte de los cánticos estuvieron dirigidos contra Milito y Saja, a quienes muchos hinchas responsabilizan tanto por la decisión como por el manejo político de la situación.

Los números que sostienen el respaldo popular

Uno de los principales argumentos utilizados por los hinchas para cuestionar la salida del entrenador son los números que dejó el ciclo de Gustavo Costas.

Durante este último período, el técnico dirigió un total de:

134 partidos .

. 70 victorias .

. 25 empates .

. 39 derrotas.

Esas estadísticas representan un 58% de efectividad, además de la conquista de dos títulos internacionales de gran relevancia:

Copa Sudamericana 2024 .

. Recopa 2026.

Los logros deportivos y la identificación histórica de Costas con el club terminaron consolidando una fuerte conexión emocional con los hinchas, que consideran injusta la forma en que se produjo el final del ciclo.