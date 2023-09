Gerardo Martino reveló qué le dijo a Lionel Messi al verlo frustrado después de un partido del inter Miami

No quedan dudas de la mentalidad competitiva de Lionel Messi. Si bien nunca apuntó a los premios individuales, a lo largo de su carrera ganó todo lo que pudo y a sus 36 años sigue con las mismas ganas. Esto queda en evidencia en cada partido del Inter Miami donde se ve un Leo combativo y que presiona en momentos duros. Este jueves, Gerardo Martino contó detalles de una charla que tuvo con el capitán de la Selección argentina luego del empate ante Nashville por la MLS.

Desde que Messi llegó al Inter Miami el ambiente cambió. El equipo empezó a sumar puntos y está invicto en esta segunda mitad de 2023. Incluso, ganaron ante Kansas City el fin de semana pasado, sin la presencia de Leo, que estaba con la Selección argentina.

Sin embargo, en esta seguidilla hubo un encuentro que no salió como se esperaba: ante Nashville. Luego de ganarle en la final de la Leagues Cup, se enfrentaron por MLS y el resultado fue empate 0-0. Esto no le cayó nada bien a Lionel Messi y el Tata Martino tuvo que hablarle para cambiar su humor.

"Estaba muy amargado"

"Leo estaba visiblemente frustrado después de nuestro empate sin goles contra Nashville. Tuve que decirle 'tranquilo, no vamos a ganar todos los partidos. No podemos permitir empates, pero tenemos que seguir encontrando formas de crecer'. Estaba muy amargado. Era como si hubiéramos perdido el partido", aseguró el entrenador rosarino en diálogo con The Athletic.

Esta situación sirvió para demostrar la gran mentalidad que tiene el crack argentino y las ganas de competir en todos los torneos. "Él está en una búsqueda permanente de ganar y es muy difícil cambiar esa mentalidad. Yo tampoco quisiera cambiar nunca esa mentalidad. Eso es lo que lo hace mejor", agregó.

Además, al tenerlo día tras día en los entrenamientos, Martino reveló cómo es el andar de Messi y que termina influyendo en sus compañeros: "Me gusta que Leo se esté divirtiendo. Pero más aún porque no ha perdido esas ganas de competir. Ese es el aspecto más importante. Cuando hay ganas de competir, cuando hay ganas de seguir demostrando que es el mejor del mundo, de ayudar al equipo y de conseguir resultados, pues todo es mucho más valioso. Su felicidad es contagiosa y eso lo acabamos demostrando. Sus ganas de trabajar, de mejorar y de tener una relación más cercana con sus compañeros… Eso lo dice todo de su estado de ánimo".