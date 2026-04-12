Gimnasia de Jujuy rescindirá el contrato del catamarqueño Endrizzi tras la polémica del avión

Gimnasia y Esgrima de Jujuy avanzará en la rescisión del contrato de Emiliano Endrizzi, luego del incidente ocurrido en un avión en el que el futbolista realizó una broma inapropiada sobre una bomba, situación que derivó en su demora.

La confirmación llegó de boca del presidente de la institución, Walter Morales, quien en conferencia de prensa dejó en claro que la prioridad absoluta de la dirigencia es preservar el nombre del club frente a un hecho que rápidamente tomó notoriedad.

La postura institucional fue tajante: Gimnasia no asumirá responsabilidad sobre una conducta individual que excede el ámbito deportivo y compromete la imagen pública de la entidad. "Estamos tratando de salvar el nombre de Gimnasia, porque no es responsable de nada de esto. Vamos a salvaguardar a la institución, que es lo más importante", expresó Morales.

La declaración no solo confirmó la medida contractual que se adoptará, sino que también expuso el criterio con el que la dirigencia decidió intervenir: separar la identidad institucional de una acción personal del jugador.

El episodio que precipitó la ruptura

El detonante de la decisión fue el episodio registrado durante un vuelo, cuando Emiliano Endrizzi realizó una broma vinculada a la presencia de una bomba en el avión. La referencia, considerada impropia y de extrema sensibilidad en ese contexto, activó el protocolo correspondiente y derivó en la demora del futbolista, generando una situación de alta tensión que luego impactó directamente en el club.

Aunque el hecho ocurrió fuera del campo de juego, sus consecuencias institucionales fueron inmediatas. La dirigencia entendió que la repercusión pública del caso obligaba a tomar una postura clara y rápida.

Los ejes que marcaron la reacción de la institución fueron:

Deslindar responsabilidades

Proteger la imagen del club

Evitar un daño reputacional mayor

Enviar una señal institucional firme

La postura de Walter Morales

La voz de Walter Morales fue central para fijar la línea oficial del club. En su exposición pública, el presidente insistió en que la institución no puede quedar asociada a un comportamiento individual que no forma parte de su accionar. El concepto de "salvar el nombre de Gimnasia" sintetizó el enfoque de la dirigencia, que priorizó el valor simbólico de la institución por encima de cualquier consideración deportiva.

La rescisión aparece así como una decisión orientada a salvaguardar la credibilidad y la reputación del "Lobo jujeño", en un contexto donde los clubes buscan resguardar su imagen frente a episodios extradeportivos de alto impacto.

El peso de la imagen institucional

La rapidez con la que se resolvió avanzar sobre el contrato de Endrizzi revela la importancia que Gimnasia de Jujuy le otorgó al factor reputacional. En el fútbol actual, la identidad de un club no solo se construye a partir de los resultados deportivos, sino también sobre la base de su comportamiento institucional ante hechos de crisis.

La decisión también busca contener el impacto sobre el entorno deportivo, evitando que la polémica se proyecte sobre el plantel, el cuerpo técnico o el funcionamiento cotidiano del club.

El cierre abrupto de una carrera

La situación de Emiliano Endrizzi tendrá así un cierre abrupto en Gimnasia y Esgrima de Jujuy, no por cuestiones vinculadas al rendimiento, sino por un episodio extradeportivo que escaló rápidamente por la sensibilidad del contexto en el que ocurrió.

La broma en un avión sobre una bomba, seguida por la demora del jugador, terminó generando un punto de no retorno en la relación contractual con la institución.

Con la confirmación oficial de Walter Morales, el club dejó establecido que su principal objetivo es resguardar el prestigio del "Lobo jujeño", una señal de firmeza en medio de una controversia que excedió el plano futbolístico y obligó a una respuesta institucional inmediata.