Godoy, presidente de El Auténtico, afirmó que de la situación dificíl de la Liga se sale con compromiso

El que habló de esto con el programa Botineros Diario fue Silvio Godoy, presidente de El Auténtico que dio su postura en diferentes temas.

Uno de los temas que se le consultó fue por la presidencia de la Liga Catamarqueña y si le ofrecieron volver a ser presidente: «Siendo sincero hubo algunos presidentes de instituciones que me llamaron pero ya es una etapa superada, tu mis errores y aciertos. Ahora estoy en la Liga Chacarera con El Auténtico que sigue creciendo y ese es nuestro objetivo».

Arrancó: «La última reunión de presidentes fue picante pero discutiendo con altura donde cada uno defiende lo suyo y eso fortalece más la Liga».

Sobre la resolución 003/19 que pidió Villa Dolores que se vuelva a tratar: «Se viene hablando mucho de eso. Se tendría que haber dado un corte definitivo y la Liga tenía que reunirse con lo clubes perjudicados. Luego, Personaría Jurídica no dejó tratar la resolución y hubo una reunión donde decidimos darle un corte».

«Creíamos que no era correcto porque se entrometia en el reglamento de la Liga pero acatamos la determinación de Personaría. Yo creo que todos los clubes tienen derecho en defender su postura», siguió.

Ahora, los clubes quieren que se cumpla con el reglamento: «En ese momento era necesario hacer eso para que pueda ser homologado el torneo. Por ahí ahora nos sinceramos y bueno el Consejo Directivo decidirá».

La situación económica de la Liga Chacarera: «Es viable conversar para solventar las deudas, por ejemplo gestionar en la Secretaria de Deportes que siempre están abiertas las puertas. Los dirigentes tenemos que también generar cosas como el bono que vamos a hacer y ahí podemos juntar la mitad de lo qué se debe en adicionales. Hay que demostrar que los dirigentes tenemos el compromiso en sacar adelante a la Liga».

El Torneo Provincial: «En la primera reunión preguntaron cuál era nuestra postura y Coronel Daza pedía que se termine y bueno nosotros también. Es una situación complicada y hay que darle un corte porque los clubes no están bien. Sin embargo, si se decide jugar tendremos que hacerlo y cumplir con el compromiso».

La vuelta del futbol: «Lo veo complicado por los tiempos porque hasta septiembre no se puede hacer nada por las directivas de AFA. Yo creía viable hacer un torneo e conjunto entre las dos Ligas pero hay que ver qué pasará más adelante».

Por la opinión de jugar sin público: «Yo creo que no hay mejor gestión que la que no se hace. Si no se habilita jugar con público habrá de ver cómo podemos hacerlas buscar los recursos y solventar gastos para poder jugar. Yo creo que no sólo se tendría que reactivar en Primera sino que también en el femenino, Inferiores».