GP de Miami: Colapinto igualó su mejor clasificación en la Fórmula 1

La clasificación del Gran Premio de Miami dejó un nombre propio en lo más alto: Andrea Kimi Antonelli, quien se adueñó del primer lugar de salida con un sólido tiempo de 1:27.798. Su registro lo posiciona como el gran protagonista de cara a la carrera principal de este domingo, que comenzará a las 17 horas de Argentina.

Detrás del joven piloto se ubicaron dos figuras consolidadas de la categoría: Max Verstappen (Red Bull) en el segundo puesto y Charles Leclerc (Ferrari) en el tercero, completando así un podio de salida de alto voltaje competitivo.

La grilla muestra además la fuerte presencia de las escuderías dominantes, aunque con irrupciones que marcan una dinámica cambiante en la parrilla.

Colapinto, consistencia y carácter en un fin de semana exigente

En ese contexto de alta exigencia, Franco Colapinto volvió a dejar una señal clara de crecimiento. El argentino de 22 años largará desde la octava posición, repitiendo el rendimiento mostrado el viernes, cuando también había clasificado en ese lugar para la carrera Sprint.

Su actuación en ese primer desafío del sábado había estado condicionada por un incidente: un toque con Verstappen que afectó su desempeño y lo relegó al 10° puesto final. Sin embargo, lejos de quedar atrapado en ese episodio, el piloto mostró capacidad de recuperación inmediata.

El domingo lo encontrará nuevamente bien posicionado tras una clasificación en la que volvió a imponerse en el duelo interno dentro de su equipo.

El duelo en Alpine: Colapinto supera a Gasly

Uno de los aspectos más destacados de la jornada fue el rendimiento comparativo dentro de Alpine. Tanto Colapinto como Pierre Gasly lograron avanzar a la Q3, pero fue el argentino quien mostró mayor solidez en el momento decisivo.

Franco Colapinto: 1:28.762

1:28.762 Pierre Gasly: 1:28.810

La diferencia, aunque ajustada, fue suficiente para que el pilarense se quedara con la octava posición, mientras que el francés cerró el Top Ten. Colapinto quedó a casi un segundo de la pole, una brecha que refleja la exigencia del circuito y el nivel de los líderes, pero también su capacidad para mantenerse competitivo dentro del pelotón medio.

Este resultado refuerza su perfil dentro del equipo y lo posiciona como una de las piezas clave en el crecimiento de Alpine.

Así quedó el Top 10 de la clasificación

La grilla de partida presenta un orden que combina experiencia, juventud y rendimiento técnico:

1°: Kimi Antonelli

Kimi Antonelli 2°: Max Verstappen (Red Bull)

Max Verstappen (Red Bull) 3°: Charles Leclerc (Ferrari)

Charles Leclerc (Ferrari) 4°: Lando Norris (McLaren)

Lando Norris (McLaren) 5°: George Russell (Mercedes)

George Russell (Mercedes) 6°: Lewis Hamilton (Ferrari)

Lewis Hamilton (Ferrari) 7°: Oscar Piastri (McLaren)

Oscar Piastri (McLaren) 8°: Franco Colapinto (Alpine)

Franco Colapinto (Alpine) 9°: Isack Hadjar (Red Bull)

Isack Hadjar (Red Bull) 10°: Pierre Gasly (Alpine)

La distribución deja en evidencia el dominio de las principales escuderías, aunque también permite ver cómo Alpine logra consolidarse inmediatamente detrás de ese grupo de privilegio.

Decepciones y dificultades: Audi y el fondo de la parrilla

No todo fue positivo en la jornada. Audi protagonizó una de las grandes decepciones, ya que Gabriel Bortoleto ni siquiera pudo registrar tiempos en la Q1 debido a un principio de incendio en su monoplaza, lo que lo obliga a largar desde el último lugar.

Por su parte, Aston Martin y Cadillac continúan sin encontrar respuestas competitivas y permanecen en el fondo de la clasificación. A esto se suma el complicado fin de semana de Arvin Lindblad (Racing Bulls), quien sufrió eliminaciones consecutivas en la Q1, reflejando un rendimiento por debajo de las expectativas.

Alpine, el mejor del resto y Colapinto como bandera

En medio de este panorama, Alpine se consolida como el mejor equipo por fuera de las cuatro grandes potencias: Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull. Este dato no es menor y encuentra en Colapinto a uno de sus principales exponentes.

El argentino no solo aporta resultados concretos, sino también una consistencia competitiva que se sostiene sesión tras sesión. Su capacidad para reponerse rápidamente de situaciones adversas, como el incidente con Verstappen, y su dominio en la interna del equipo, lo posicionan como un piloto en franco crecimiento.

De cara a la carrera del domingo, su ubicación en la octava posición abre una expectativa concreta: la posibilidad de avanzar y consolidar un fin de semana que, hasta ahora, lo tiene como uno de los nombres a seguir en Miami.