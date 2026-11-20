El argentino Franco Colapinto (Alpine) recibió una noticia que podría representar una oportunidad importante de cara al Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. Cinco de sus rivales fueron sancionados por diferentes modificaciones e incorporaciones de componentes en sus respectivos monoplazas, por lo que deberán retroceder posiciones en la grilla de partida de la carrera del domingo a la madrugada.

Las penalizaciones modificarán las condiciones de largada de varios competidores y podrían beneficiar al piloto argentino en su objetivo de volver a sumar puntos en la máxima categoría del automovilismo internacional.

La situación se originó a partir de la utilización de componentes que superaron los límites establecidos para la temporada, principalmente en los motores de combustión interna, turbocompresores, sistemas de escape, baterías y centrales electrónicas.

Dentro del grupo de cinco pilotos sancionados, el británico Oliver Bearman (Haas) recibió la penalización más importante, mientras que otros tres competidores deberán retroceder diez lugares y un quinto piloto tendrá una pérdida de cinco posiciones.

El escenario adquiere relevancia para Colapinto porque las sanciones afectan a rivales que, independientemente de sus resultados en la clasificación, deberán largar desde ubicaciones posteriores a las que originalmente les correspondían.

Oliver Bearman recibió la penalización más severa

El caso más destacado de esta serie de sanciones es el del británico Oliver Bearman, representante de Haas, quien recibió una penalización de 35 posiciones para la largada de la carrera del domingo. La sanción se produjo después de que el piloto utilizara su quinto motor de combustión interna, además de incorporar un quinto turbocompresor, un nuevo sistema de escape y un quinto MGU-K. A esos elementos se sumó también un componente auxiliar.

La cantidad de modificaciones y el reemplazo de componentes por encima de los límites establecidos derivaron en una penalización que prácticamente lo obliga a comenzar la competencia desde el fondo de la grilla.

De acuerdo con el detalle de las sanciones, Bearman será el piloto más perjudicado de los cinco alcanzados por estas penalizaciones, ya que deberá retroceder 35 posiciones respecto de su ubicación correspondiente para la largada.

Su situación representa uno de los cambios más importantes en la conformación de la grilla del Gran Premio de Las Vegas y constituye uno de los elementos que pueden incidir en las posibilidades de los demás competidores.

Oscar Piastri también perderá diez posiciones en la largada

Otro de los pilotos afectados es el australiano Oscar Piastri (McLaren), quien atraviesa una temporada complicada en comparación con las expectativas que había generado anteriormente.

El piloto oceánico, que durante el año pasado estuvo muy cerca de consagrarse campeón, en esta temporada ni siquiera pudo conseguir una victoria. A ese contexto deportivo se suma ahora la penalización que deberá cumplir en Las Vegas. Piastri retrocederá diez posiciones en la grilla de partida, como consecuencia de haber instalado su quinto motor de combustión interna durante la temporada.

El reglamento establece un límite de cuatro unidades de este tipo, por lo que la incorporación de un quinto motor derivó en la sanción que deberá afrontar en el circuito estadounidense.

La penalización significa que, independientemente del resultado que consiga durante la clasificación, el australiano tendrá que largar diez lugares por detrás de la posición que obtenga.

Carlos Sáinz Jr. y Lance Stroll también retrocederán diez lugares

La lista de pilotos sancionados incluye también al español Carlos Sáinz Jr. (Williams) y al canadiense Lance Stroll Jr. (Aston Martin), quienes recibieron penalizaciones de diez posiciones cada uno.

En el caso de Sáinz Jr., la sanción está relacionada con la utilización de su quinto turbocompresor de la temporada, una incorporación que se produjo al introducir la actualización de Mercedes.Por su parte, Stroll fue penalizado por incorporar componentes electrónicos y de almacenamiento de energía que superaron los límites establecidos.

El piloto canadiense utilizó su novena batería, correspondiente al almacén de energía, y su octava centralita electrónica, circunstancias que derivaron en el retroceso de diez posiciones para la largada.

De esta manera, tanto el representante de Williams como el de Aston Martin deberán afrontar la competencia desde ubicaciones retrasadas respecto de las que consigan en la clasificación. Las sanciones de ambos se suman a la de Piastri y amplían la cantidad de competidores que perderán diez lugares en la grilla del Gran Premio de Las Vegas.

Kimi Antonelli recibió una penalización de cinco posiciones

El quinto piloto alcanzado por las sanciones es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien deberá retroceder cinco puestos en la largada de la competencia.

La penalización se produjo por utilizar su quinto motor de combustión interna durante la temporada, cuando el límite establecido es de cuatro unidades. Antonelli, que este año se consagró como el campeón más joven en la historia de la categoría, también tendrá que afrontar las consecuencias de esta modificación técnica en su monoplaza.

Aunque su sanción es menor en comparación con las recibidas por Bearman, Piastri, Sáinz Jr. y Stroll, igualmente representa una modificación en su posición de partida para la carrera del domingo.