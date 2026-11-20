El técnico de Boca, Rodolfo Arruabarrena, destacó a sus jugadores en la conferencia de prensa previa a la final de la Copa Sudamericana: "Tenemos jugadores inteligentes, con los que iría a la guerra".

El "Vasco" habló con los medios a un día del decisivo partido con el cual podría cortar una racha internacional de 18 años sin títulos. Sobre su equipo, evaluó: "Tengo jugadores con características para dominar el partido. Esperemos poder hacerlo. Enfrente hay un rival fuerte. El que tenga más carácter tendrá más chances de poder ganar".

Asimismo, vaticinó como puede darse el encuentro. Al respecto, señaló: "Tengo jugadores con características para dominar el partido. Esperemos poder hacerlo. Enfrente hay un rival fuerte. El que tenga más carácter tendrá más chances de poder ganar".

Seguidamente, lanzó la frase con la que describió a sus futbolistas y hasta fue un poco más allá con el humor: "Tengo jugadores inteligentes con los que iría a la guerra. Tengo a esos Wachiturros con los que iría a desarmar a los contrarios en Ucrania", dijo el "Vasco", haciendo reír a todos en la sala de prensa.

Al concluir su evaluación previa sobre como puede darse el partido, dijo: "Nos gusta tener la pelota, pero hay que saber sufrir, contragolpear, controlar, atacar. El que tenga el dominio estará más cerca".

Sobre como ve al Mineiro, Arruabarrena elogió el trabajo de Eduardo Domínguez, su entrenador: "Mineiro demostró ser un bloque. Tiene un entrenador que sabe lo que quiere y lo demostró en varios clubes. En el último tramo no se le dieron los resultados, pero en las finales no vale cómo venís".