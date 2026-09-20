Las Leonas y Los Leones volvieron a golear y van por el oro en los Suramericanos

Las Leonas y Los Leones cumplieron nuevamente con su condición de protagonistas en los Juegos Suramericanos y cerraron la instancia previa con dos contundentes victorias que les permitieron llegar a la batalla por la medalla de oro.

El seleccionado femenino goleó a Perú por 19-1, mientras que el conjunto masculino derrotó a Uruguay por 7-0, en dos actuaciones que volvieron a mostrar la contundencia de los equipos argentinos durante el certamen. Con estos resultados, ambos seleccionados llegaron a la definición con puntaje ideal, después de una campaña marcada por las goleadas ante cada uno de los rivales que tuvieron enfrente.

No se esperaba otra cosa de Las Leonas, que cuentan entre sus filas con campeonas mundiales, ni de Los Leones, que tienen varias figuras de bronce. Los dos equipos fueron avanzando con un rendimiento contundente y ahora tienen por delante el último objetivo: quedarse con la medalla de oro.

Antes de afrontar esa definición, sin embargo, debieron superar sus últimos escollos. Las mujeres lo hicieron con una diferencia abrumadora frente a Perú, mientras que los varones volvieron a demostrar su poder ofensivo ante Uruguay.

Las Leonas y una goleada de 19-1

El partido del seleccionado femenino tuvo goles de todos los colores y una particularidad significativa: seis jugadoras consiguieron convertir más de una vez. La máxima anotadora de la jornada fue Zoe Díaz, la delantera que había sido reconocida como la mejor figura joven en el Mundial de Bélgica y Países Bajos, quien terminó la goleada con cuatro tantos.

Los 19 festejos argentinos se distribuyeron entre diez jugadoras, en una producción ofensiva que permitió a Las Leonas alcanzar una diferencia de 18 goles sobre Perú.

Las autoras de los tantos fueron:

Milagros Alastra: 2 goles.

2 goles. Chiara Ambrosini: 2 goles.

2 goles. Catalina Andrade: 3 goles.

3 goles. Brisa Bruggesser: 1 gol.

1 gol. Sofia Cairo: 1 gol.

1 gol. Lara Casas: 1 gol.

1 gol. Zoe Diaz: 4 goles.

4 goles. Daiana Pacheco: 2 goles.

2 goles. Sol Pagella: 1 gol.

1 gol. Lourdes Pisthon: 2 goles.

La distribución de los tantos refleja la amplitud ofensiva del equipo argentino, con diferentes protagonistas aportando a una goleada que terminó estableciendo el 19-1 definitivo frente al seleccionado peruano. Entre todas las actuaciones individuales, Zoe Díaz se destacó por terminar como la máxima goleadora del encuentro, con cuatro conquistas.

Los Leones volvieron a mostrar su poder ofensivo

Del lado masculino, Los Leones también cerraron esta etapa con una actuación contundente. El seleccionado argentino derrotó a Uruguay por 7-0 y mantuvo así su marcha perfecta en los Juegos Suramericanos.

El resultado se suma a la impresionante goleada que el conjunto argentino había conseguido algunos días atrás frente a Perú, cuando se impuso por 22-0, resultado que se convirtió en la mayor goleada del certamen hasta ese momento. Ante los uruguayos, la producción ofensiva volvió a ser determinante, aunque esta vez fueron siete los goles que terminaron marcando la diferencia.

Los tantos argentinos fueron convertidos por:

Nicolás Rodríguez: 1 gol.

1 gol. Mateo Serrano: 1 gol.

1 gol. Joaquín Costa: 2 goles.

2 goles. Mateo Torrigiani: 1 gol.

1 gol. Luca Dulor: 1 gol.

1 gol. Nicolás Cicileo: 1 gol.

Entre los goleadores apareció Joaquín Costa, autor de dos de los siete tantos argentinos, mientras que Nicolás Rodríguez, Mateo Serrano, Mateo Torrigiani, Luca Dulor y Nicolás Cicileo completaron la cuenta. De esta manera, Los Leones volvieron a cerrar un partido sin recibir goles y avanzaron a la definición con una nueva actuación contundente.

El oro ya tiene rivales, día y horario

Con la fase previa terminada y ambos seleccionados argentinos como líderes con puntaje ideal, ahora llega el momento decisivo de los Juegos Suramericanos.

La particularidad de la definición es que tanto Las Leonas como Los Leones tendrán al mismo rival: Chile. Los varones serán los primeros en salir a buscar la medalla dorada. El partido frente al seleccionado chileno está programado para este martes a las 13.30.

Más tarde será el turno del conjunto femenino. Las Leonas enfrentarán a Chile el mismo martes a las 15.45, con la posibilidad de cerrar su participación en los Juegos Suramericanos con la medalla de oro. Los horarios de las dos finales quedaron establecidos de la siguiente manera: