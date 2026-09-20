Se confirmó el desgarro de Thiago Almada: qué partidos podría perderse en River

Thiago Almada sufrió un desgarro grado 1 en el cuádriceps durante el encuentro que River disputó ante Huracán por la décima fecha del Torneo Clausura. El mediocampista manifestó una molestia apenas comenzado el partido y debió abandonar el campo de juego cuando solamente habían transcurrido tres minutos.

La lesión fue informada por el periodista Juan Balbi y representa una preocupación para el equipo dirigido por Leonardo Ponzio, que ahora deberá seguir de cerca la evolución del futbolista y esperar para conocer con mayor precisión cuándo podrá volver a estar disponible.

Almada fue sometido a estudios después del encuentro, luego de las molestias que había manifestado durante el partido. Los resultados confirmaron el desgarro grado 1, por lo que comenzará el proceso de recuperación bajo seguimiento del cuerpo médico.

El plazo definitivo para su regreso todavía dependerá de la evolución de la lesión. La zona afectada y la respuesta del futbolista al tratamiento serán determinantes para establecer cuándo podrá volver a entrenarse con normalidad y posteriormente regresar a las canchas.

Cuándo sintió la molestia Almada

El episodio se produjo prácticamente desde el comienzo del partido frente a Huracán. A los tres minutos, Almada sintió una molestia en el muslo izquierdo que condicionó inmediatamente su participación. El mediocampista frenó su marcha y comenzó a tocarse la parte posterior del muslo izquierdo. En un primer momento intentó continuar dentro del campo, pero rápidamente quedó en evidencia que no podía correr con normalidad.

La situación obligó a tomar una decisión rápida. Almada terminó tirándose al piso y pidió el cambio. Ante ese escenario, Ponzio decidió no arriesgar al futbolista y realizó la modificación cuando apenas se habían disputado tres minutos.

El elegido para ingresar fue Lucas Beltrán, quien reemplazó al mediocampista en un partido que recién estaba comenzando. La salida temprana generó preocupación dentro de River, especialmente porque la lesión se produjo en un momento en el que Almada también tenía compromisos previstos con la Selección argentina.

Una lesión que también impacta en la Selección

La situación adquirió una dimensión adicional debido a que Lionel Scaloni había convocado a Thiago Almada para los próximos amistosos de la Selección argentina.

La confirmación del desgarro, por lo tanto, no solamente representa una preocupación para River, sino que también abre un interrogante sobre la disponibilidad del mediocampista para esos compromisos. Por el momento, el futbolista deberá concentrarse en la recuperación y en la evolución de la lesión. El cuerpo médico será el encargado de evaluar progresivamente su estado y establecer los plazos correspondientes.

Al tratarse de un desgarro grado 1, el proceso de recuperación no tiene un plazo idéntico para todos los futbolistas. La zona afectada y la evolución individual pueden modificar el tiempo necesario antes del regreso a la competencia.

Entre una y tres semanas de recuperación

De acuerdo con la información disponible sobre este tipo de lesión, un desgarro muscular de grado 1 suele demandar entre una y tres semanas de recuperación.

Sin embargo, ese período puede variar en función de la zona afectada y de la evolución del futbolista. Por ese motivo, River deberá esperar el seguimiento médico antes de establecer con exactitud cuándo Almada podrá volver a jugar. En esta etapa comenzará el proceso de recuperación mientras el cuerpo médico analiza su evolución. El objetivo será determinar los plazos de regreso a las canchas sin adelantar tiempos que puedan depender de la respuesta de la zona lesionada.

Los próximos partidos de River

La posible ausencia de Almada también obliga a mirar el calendario inmediato de River en el Torneo Clausura. El equipo tiene dos compromisos próximos ya establecidos, aunque uno de ellos todavía no tiene horario confirmado.

Los siguientes partidos son:

7 de octubre: Sarmiento vs. River, a las 19:30 .

Sarmiento vs. River, a las . 11 de octubre: River vs. Estudiantes de Río Cuarto, con horario a confirmar.

La evolución del mediocampista será la que permita determinar si puede llegar a alguno de estos encuentros o si deberá permanecer fuera de las canchas durante parte de ese período.

Por ahora, la confirmación del desgarro grado 1 en el cuádriceps obliga a River a manejar la situación con cautela. Almada sintió la molestia prácticamente desde el inicio del partido ante Huracán, intentó continuar, pero finalmente debió abandonar el campo para evitar una complicación mayor. Los estudios posteriores confirmaron la lesión y dieron inicio a un período de recuperación cuyo plazo dependerá de su evolución.

Mientras tanto, Leonardo Ponzio deberá esperar la evolución de uno de sus mediocampistas y evaluar su disponibilidad para los próximos compromisos del Torneo Clausura. La situación también queda vinculada a la convocatoria realizada por Lionel Scaloni para los próximos amistosos de la Selección argentina, en un escenario en el que el tiempo de recuperación será determinante para definir los próximos pasos de Almada.