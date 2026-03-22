Gustavo Álvarez es el nuevo DT de San Lorenzo

Una designación marcada por la urgencia y el prestigio

La confirmación de Gustavo Álvarez como nuevo entrenador de San Lorenzo de Almagro este domingo marca el inicio de una etapa de profundos cambios en la estructura futbolística del club de Boedo. La dirigencia azulgrana avanzó con celeridad en las gestiones luego de recibir la negativa de Pablo Guede y de no lograr un acuerdo con Martín Palermo. Ante este escenario, la opción de Álvarez emergió como la más sólida, respaldada por un presente de éxitos recientes en el fútbol trasandino y una vasta experiencia continental que el club resaltó al oficializar su llegada.

El técnico, nacido en Lomas de Zamora, llega a la institución para estampar su firma en un contrato que lo vincula con el club hasta diciembre. Su arribo se produce en un contexto deportivo oscilante, donde el equipo viene de sufrir una goleada adversa frente a Defensa y Justicia, aunque logró un respiro con la victoria holgada en Copa Argentina ante Deportivo Rincón bajo el interinato de Alan Capobianco. Ahora, la responsabilidad de encauzar el rumbo competitivo tras la salida de Damián Ayude recae sobre un profesional de reconocida trayectoria en el fútbol sudamericano, quien ya se prepara para su primer desafío oficial.

El recorrido estratégico: del ascenso local al éxito internacional

Para Gustavo Álvarez, este desembarco en San Lorenzo representa su debut absoluto al frente de una de las instituciones más populares y grandes de Argentina. Si bien su nombre resonó con fuerza en el exterior en los últimos años, su base se construyó en el fútbol doméstico. Iniciado en las Divisiones Inferiores de Gimnasia y Esgrima La Plata, el entrenador supo edificar una carrera ascendente dirigiendo a Temperley, Aldosivi y Patronato. En estos clubes, el estratega mostró una propuesta de juego ofensiva, aunque hasta ahora no había tenido la oportunidad de comandar a un equipo de la envergadura del Ciclón.

En el ámbito local, uno de sus hitos más recordados fue el ascenso conseguido con Aldosivi en la temporada 2017-18, cuando el equipo marplatense se consagró campeón de la Primera Nacional. A lo largo de esos ciclos, Álvarez se caracterizó por imprimir una identidad clara a sus dirigidos, una metodología que ahora buscará trasladar al Nuevo Gasómetro. Además de su paso por Argentina, el técnico sumó valiosa experiencia en la liga de Perú, donde comandó tácticamente a Sport Boys y Atlético Grau, fortaleciendo su perfil como un conocedor profundo de las diversas ligas y contextos del continente antes de su exitoso paso por el fútbol chileno.

La hegemonía en Chile y el salto a la Copa Sudamericana

El factor determinante para su contratación fue su saldo reciente en Chile, donde se transformó en un técnico ganador y sumamente respetado. Álvarez viene de obtener logros de fuste con Huachipato, club al que llevó a la cima al consagrarse campeón de la Primera División de Chile en 2023, un título que además le valió el acceso directo a la Copa Libertadores. Su éxito continuó y se profundizó en la Universidad de Chile, donde consolidó un ciclo de alto impacto deportivo al conquistar la Copa Chile 2024 y la Supercopa de Chile 2025, además de alcanzar las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Esta experiencia en torneos de la CONMEBOL es vital para el presente de San Lorenzo, ya que el nuevo vínculo contempla no solo los torneos locales y la Copa Argentina, sino también la participación activa del club en la Copa Sudamericana. La dirigencia confía en que esta combinación de experiencia local e internacional pueda traducirse en un salto de calidad necesario para el primer equipo. El técnico llega con el respaldo de haber gestionado planteles de alta presión, un requisito fundamental para afrontar los compromisos que el club tiene por delante en el calendario regional.

Compromiso inmediato: el desafío ante Deportivo Riestra

La directiva de San Lorenzo recibió con optimismo el primer gesto de Álvarez tras la firma del contrato, ya que el técnico pidió estar presente desde el próximo compromiso, demostrando una convicción absoluta en el proyecto. El club hizo oficial la noticia a través de sus redes sociales, resaltando su "reconocida trayectoria" y confirmando que tanto él como su cuerpo técnico estarán al frente del entrenamiento matutino este lunes. Esta celeridad en la asunción del cargo fue interpretada por las autoridades de Boedo como una muestra de compromiso y seguridad frente a la urgencia deportiva actual.

El objetivo principal es contrarreloj, ya que Álvarez debe preparar al plantel para el duelo del próximo miércoles frente a Deportivo Riestra, que podría marcar su estreno oficial en el banco azulgrana. Con las altas expectativas de los hinchas y la necesidad de sumar puntos en la tabla, la gestión de Álvarez se inicia con la mirada puesta en la reconstrucción futbolística. Mañana mismo comenzará el trabajo de campo para definir la formación que saldrá a la cancha en apenas 48 horas, marcando el inicio formal de una nueva era en el Bajo Flores.