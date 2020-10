Hasta el momento, son más de 50 clubes los que confirmaron jugar el Regional

Esta noche a las 20.00, se ternina el plazo dispuesto por el Consejo Federal para los clubes que confirmen su participación en el Torneo Regional Federal Amateur. En un principio, fueron 98 clubes que clasificaron antes que se suspenda el torneo por la pandemia.

Hasta el momento, son 54 clubes que confirmaron su participación donde hasta ayer había 40 y se fueron sumando más confirmaciones hasta horas y no descartan que sigan confirmando más clubes hasta las 20.00.

Los clubes que jugarán el torneo hasta ahora

1- San Martín, Liga Chacarera (Ctca).

2- Juventud de Pergamino

3- San Lorenzo de Alem, Catamarca

4- Argentino Peñarol (Córdoba)

5- Juventud Antoniana

6- Gimnasia y Tiro (Salta)

7- Club Atlético General Paz Juniors (Cba)

8 ? Altos Hornos Zapla

9- Atlético Cuyaya

10 ? Talleres de Perico

11- Atlético Concepción (Tucumán)

12- Deportivo El Galpón

13- Atlético Alianza (SJ)

14- Trinidad (San Juan)

15- Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia)

16- Racing A. C. (Olavarría)

17- Independiente (Chivilcoy)

18- Racing (Córdoba)

19- Liniers (Bahía Blanca)

20- Club Ciudad (Bolívar)

21- Bella Vista (Bahía Blanca)

22- C. A. I. (C. Rivadavia)

23- La Amistad (Cipolletti)

24- Guaraní Antonio Franco

25- Huracán (C. Rivadavia)

26- Atlético El Carmen

27- Las Malvinas (Federal)

28- Américo Tesorieri (La Rioja)

29- Regatas (San Nicolás)

30- 9 de Julio (Rafaela)

31- Atlético Carcarañá

32- Defensores de Boca (Los Berros)

33- Deportivo YPF (J. V. González)

34- Atlético San Martín (Mendoza)

35- Ben Hur (Rafaela)

36- Jorge Newbery (Villa Mercedes)

37- Alianza Futbolística (Villa Mercedes)

38- Ferroviario (Corrientes)

39- Victoria (Curuzú Cuatiá)

40- Villa San Antonio (Salta)

41 ? Defensores de Potrero de Los Funes (San Luis)

42- Deportivo La Merced

43- Sp. Villa de la Quebrada

44- Defensores de Glew

45- Unidos de Olmos (Lisandro Olmos)

46- Puerto Moreno (Bariloche)

47- Deportivo Bowen

48- CF Roma

49- Andino Sport Club

50- Independiente (Neuquén)

51- Sportivo Colonia Tirolesa

52- Sportivo Urquiza (Paraná)

53- Falucho (General San Martín, Chaco)

54- Cruz del Sur (Bariloche)