Defensa le dio una paliza a San Lorenzo que se fue abucheado del Nuevo Gasómetro

San Lorenzo fue goleado 5-2 por Defensa y Justicia, en condición de local, y cierra la fecha 11 fuera de los puestos de playoffs del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

En el estadio Pedro Bidegain, Elías Pereyra abrió el marcador al minuto de juego y el uruguayo Juan Gutiérrez amplió la ventaja a los 44 minutos. Ya en el complemento, el ´Halcón´ llegó al 3-0 con el tanto de Aaron Molinas de penal a los 20 minutos y Rodrigo Auzmendi descontó tan solo un minuto después.

Ya con Agustín Ladstatter expulsado a los 22 minutos, Defensa y Justicia aumentó el marcador con el gol de Agustín Hausch a los 30 minutos y, a falta de un minuto para el final, Auzmendi volvió a descontar. A los 50, David Barbona cerró la goleada.

Cundo iban 38 minutos del segundo período y el encuentro estaba 4-1 para la visita, el arquero del conjunto de Florencio Varela, Christopher Fiermarín, le atajó un penal a Alexis Cuello.

Con este resultado, Defensa y Justicia mantiene su invicto en este Torneo Apertura y escala a la tercera posición con 16 puntos. En la próxima fecha, recibirá a Unión de Santa Fe el sábado a las 17.45 en el estadio Norberto Tomaghello.

Por su parte, San Lorenzo acumula cuatro partidos sin ganar y se estancó en el noveno puesto con 13 puntos. En la próxima fecha, visitará el miércoles a Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza desde las 19 .

Al minuto de juego, el ´Halcón´ abrió el marcador con el gol del ex San Lorenzo, Elías Pereyra. Tras un desborde a fondo por la derecha del uruguayo Juan Gutiérrez, el delantero metió el centro al segundo palo para el formado en el Ciclón´ que remató cruzado y cumplió con la ley del ex, poniendo el 1-0.

A los 44 minutos, Defensa y Justicia amplió la ventaja con el tanto de Gutiérrez. Tras una serie de toques, Pereyra tocó en corto para el desborde de Héctor David Martínez por la derecha que metió el centro al área chica donde apareció el uruguayo y anotó el segundo gol de la tarde.

En el complemento, el árbitro Pablo Dóvalo sancionó penal a los 19 minutos para Defensa y Justicia por una infracción de Ignacio Perruzzi sobre el uruguayo Gutierrez. Aaron Molinas ejecutó el penal colocando la pelota en el ángulo derecho del arquero paraguayo Orlando Gill que se deslizó a media altura y puso el 3-0.

Tan solo un minuto después del gol de Molinas, San Lorenzo descontó mediante el tanto de Rodrigo Auzmendi, que anticipó la salida en falso del arquero uruguayo Christopher Fiermarin y, de cabeza, puso el 3-1.

A los 22 minutos, el delantero Agustín Ladstatter vio la tarjeta roja y se fue expulsado en San Lorenzo. En mitad de cancha, el uruguayo Juan Gutiérrez inició su carrera hacía el área del ´Ciclón´ y el juvenil lo barrió por detrás, haciendo que el árbitro Dóvalo no dude y lo expulse de manera directa.

Tras un desborde a fondo de Rubén Botta por la izquierda a los 30 minutos, el ex Talleres de Córdoba metió el buscapié al segundo palo donde ingresó otro formado en San Lorenzo, Agustín Hausch, la empujó y puso el 4-1 cumpliendo con la ley del ex.

A los 38 minutos, Fiermarín le contuvo un penal a Alexis Cuello y, cinco minutos después, Rodrigo Auzmendi de cabeza puso el 4-2, tras un gran centro del propio Cuello.

La goleada la cerró David Barbona a los 50 minutos, capturando un rebote que dejó el arquero Orlando Gill tras un remate de Alan Coria.

Síntesis de San Lorenzo vs Defensa y Justicia por el Torneo Apertura:

Torneo Apertura de la Liga Profesional - Zona A - Fecha 11

San Lorenzo - Defensa y Justicia

Estadio: Pedro Bidegain

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Fernando Espinoza

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo, Mathías De Ritis; Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Agustín Ladstatter; Luciano Vietto y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Defensa y Justicia: Christopher Fiermarín; Héctor David Martínez, Emiliano Amor, Lucas Souto, Damián Fernández; Santiago Nahuel Sosa, Aaron Molinas, Elías Pereyra, Rubén Botta; Agustín Hausch y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Goles en el primer tiempo: 1m E.Pereyra (DyJ); 44m J.Gutiérrez (DyJ).

Goles en el segundo tiempo: 20m Molinas de penal (DyJ); 21m y 44m Auzmendi (SL); 30m Hausch (DyJ); 50m Barbona (DyJ).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Teo Rodríguez Pagano por De Ritis (SL); 18m Gonzalo Abrego por Gulli (SL) y Rodrigo Auzmendi por Vietto (SL); 25m Julián López por E.Pereyra (DyJ), Samuel Lucero por D.Fernández (DyJ) y Facundo Altamira por Botta (DyJ); 33m Mauricio Cardillo por Tripichio (SL); 35m David Barbona por Hausch (DyJ); 47m Alan Coria por J.Gutiérrez (DyJ).

Incidencia en el segundo tiempo: 22m expulsado Ladstatter (SL); 38m Fiermarín (DyJ) le atajó un penal a Cuello (SL).