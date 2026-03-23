Huracán empató con Barracas en Parque Patricios y otra vez hubo polémica

En el estadio Tomás Adolfo Ducó, Barracas Central y Huracán igualaron 0-0 este lunes, por la duodécima fecha de la Zona B del Torneo Apertura 2026.

E local fue más insistente: tuvo 4 remates al arco contra 1 de la visita. La acción más clara llegó sobre el final cuando Erik Ramírez consiguió anotar, pero la jugada fue anulada por fuera de juego.

Con este resultado, Huracán quedó noveno en la Zona B con 14 puntos, mientras que Barracas Central se ubicó séptimo con 16 unidades, sumando su quinto partido sin derrotas.

El primer tiempo fue deslucido y las mayores incidencias llegaron en la segunda mitad: hubo ocasiones para ambos equipos y una polémica por un penal no sancionado a favor de Huracán que provocó el enojo del banco dirigido por Diego Martínez.

A los 32 minutos del complemento, Facundo Bruera estuvo cerca de abrir el marcador tras un centro de Rodrigo Insúa, pero no logró conectar la definición. Poco después, un remate impactó en el brazo de Damián Martínez dentro del área; el árbitro Facundo Tello no lo consideró falta, tampoco llegó intervención del VAR y el juego continuó.

En la última jugada del partido, Erik Ramírez logró convertir el que hubiera sido el 1-0 y le daba a Huracán tres puntos claves para meterse en zona de Playoffs, pero la acción fue anulada por fuera de juego y el encuentro terminó en igualdad sin goles.