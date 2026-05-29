Impacto en el mercado de pases: River incorporó otro campeón mundial

Nicolás Otamendi ya es oficialmente nuevo jugador de River. El defensor de 38 años firmó este viernes el contrato que lo vinculará con la institución de Núñez por los próximos 18 meses, en una incorporación que representa uno de los movimientos más significativos del mercado para el conjunto "Millonario".

La llegada del experimentado marcador central no solo aporta jerarquía y trayectoria internacional al plantel, sino que también fortalece la presencia de futbolistas consagrados con la Selección Argentina. Con su incorporación, River contará con cinco campeones del mundo entre sus filas, una cifra que refleja el peso específico del equipo dentro del fútbol argentino.

La firma que oficializó el acuerdo

La confirmación llegó a través de los canales oficiales del club. River informó que el vínculo contractual comenzará formalmente el 1° de julio de 2026 y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027.

"Este viernes 29 de mayo, el defensor selló su vínculo que lo unirá con el Club desde el 1° de julio de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027", comunicó la institución en su sitio web oficial.

Asimismo, desde el club detallaron que la formalización del acuerdo se realizó en presencia de las máximas autoridades de la entidad. "La firma del contrato se llevó a cabo junto con el Presidente, Stefano Di Carlo, en el despacho presidencial de la Institución", agregaron desde River.

Una incorporación que se concretará tras el Mundial

Aunque el contrato ya fue rubricado, Otamendi se sumará al plantel una vez que concluya su participación en el Mundial. De esta manera, el defensor afrontará primero su compromiso internacional antes de incorporarse de manera definitiva al equipo de Núñez.

El futbolista llega en condición de libre luego de finalizar su etapa en el Benfica de Portugal, club en el que desarrolló una de las etapas más importantes de su carrera reciente.

El regreso de un hincha confeso de River

Reconocido públicamente como hincha de River, Otamendi concretará un regreso largamente esperado al fútbol argentino. Su retorno adquiere una dimensión especial porque se producirá después de 16 años de carrera en el exterior, período durante el cual construyó una extensa trayectoria en distintas ligas internacionales.

Antes de iniciar su recorrido fuera del país, el defensor surgió de las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield. Precisamente, el conjunto de Liniers fue el único equipo argentino en el que había jugado hasta ahora.

Con Vélez alcanzó uno de los primeros grandes logros de su carrera al consagrarse campeón del Torneo Clausura 2009, título que marcó el inicio de una trayectoria que posteriormente lo llevaría a competir en algunos de los escenarios más importantes del fútbol mundial.

Seis años de liderazgo en Benfica

Otamendi desembarca en River después de completar un ciclo de seis años en el fútbol portugués defendiendo los colores del Benfica.

Durante ese período consiguió una serie de conquistas que consolidaron su importancia dentro de la institución:

Una liga

Una Copa de la Liga

Dos Supercopas

Más allá de los títulos obtenidos, el defensor se transformó en una figura central dentro del plantel. Con el paso de las temporadas asumió la capitanía del equipo y se convirtió en una de las principales referencias del vestuario, consolidando un rol de liderazgo tanto dentro como fuera del campo de juego.

Una carrera construida en diferentes ligas

La trayectoria internacional de Otamendi se desarrolló en distintos países y competiciones de primer nivel. Además de su paso por Benfica, el defensor vistió las camisetas de:

Porto (Portugal)

Atlético Mineiro (Brasil)

Valencia (España)

Manchester City (Inglaterra)

Ese recorrido le permitió acumular experiencia en diversos contextos futbolísticos, enfrentando desafíos en algunas de las ligas más competitivas del mundo antes de concretar su regreso al fútbol argentino.

El quinto campeón del mundo de River

Uno de los aspectos más destacados de su llegada es el impacto que tendrá en la composición del plantel de River.

Con la incorporación de Otamendi, el club sumará a su quinto campeón del mundo, compartiendo ese privilegio con otros futbolistas que formaron parte de la histórica conquista de la Selección Argentina en Qatar 2022.

La nómina queda integrada por:

Franco Armani

Gonzalo Montiel

Germán Pezzella

Marcos Acuña

Nicolás Otamendi

La presencia de cinco jugadores campeones del mundo dentro de un mismo plantel representa un dato de enorme relevancia y refuerza el nivel de experiencia y jerarquía con el que contará River para afrontar sus próximos desafíos.

El cierre de una etapa con la Selección Argentina

Paralelamente a este nuevo capítulo en su carrera a nivel de clubes, Otamendi ya había adelantado que pondrá fin a su ciclo en la Selección Argentina una vez concluida la Copa del Mundo.

Su recorrido con la camiseta de la Albiceleste está acompañado por algunos de los logros más importantes de la historia reciente del seleccionado nacional. Como integrante del equipo argentino obtuvo:

Copa América 2021

Finalissima 2022

Mundial de Qatar 2022

Copa América 2024

Con ese palmarés, el defensor se consolidó como una de las piezas más importantes de una generación que devolvió a la Selección Argentina a la cima del fútbol internacional.