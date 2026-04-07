Importante encuentro en Catamarca por subsidios energéticos para clubes de barrio

En la Sala de Conferencias del Estadio Bicentenario se llevó a cabo una capacitación centrada en la inscripción a los Subsidios Energéticos para Clubes de Barrio, una herramienta considerada fundamental para el sostenimiento de las instituciones deportivas. La actividad fue encabezada por el secretario de Deportes y Recreación del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, Guillermo Perna, quien estuvo acompañado por autoridades clave de distintos organismos.

Participaron también la directora de Fortalecimiento Institucional, Lourdes Cano; la directora de Asociaciones Civiles y Fundaciones de la Inspección General de Personas Jurídicas, Bianca Ferreyra; y representantes de EC Sapem, entre ellos la gerente comercial Marcela Molina y el jefe de Conexiones Aldo Gacitúa. La convocatoria reunió a representantes de instituciones deportivas, federaciones y ligas, reflejando el interés y la necesidad del sector.

Un trabajo sostenido para responder a las necesidades

Durante su intervención, el secretario Perna subrayó el carácter progresivo del trabajo que se viene desarrollando desde el área. "Hace un tiempo que venimos trabajando en esto, porque entendemos y recibimos las necesidad de las instituciones, en todos los aspectos, tanto económicos, como institucionales. Trabajando juntos es la forma en la que podemos salir adelante", destacó.

En ese sentido, remarcó el rol del Estado como facilitador: "La idea es ayudarlos, ser un nexo entre diferentes instituciones y que les sea más fácil poder hacer gestiones". Estas declaraciones evidencian un enfoque basado en la articulación interinstitucional como mecanismo para dar respuesta a problemáticas estructurales que afectan a los clubes.

Alta convocatoria y alcance territorial

Por su parte, la directora Lourdes Cano valoró la respuesta del sector: "La reunión fue muy fructífera, tuvo mucha convocatoria con clubes del interior y también se realizará un encuentro virtual". Este dato no solo refleja el interés generado, sino también la intención de ampliar el alcance de la capacitación mediante herramientas digitales.

Asimismo, Cano reafirmó el compromiso del área que conduce: "Desde la Dirección, nos ponemos a disposición para ayudarlos y guiarlos en lo que necesiten". Este acompañamiento técnico resulta clave para instituciones que, en muchos casos, enfrentan dificultades administrativas.

Beneficios concretos: tarifa diferenciada y alivio económico

Uno de los ejes centrales de la capacitación fue la explicación de los beneficios asociados al programa. En este punto, la gerente comercial de EC Sapem, Marcela Molina, explicó: "Está disponible una tarifa diferenciada en el servicio eléctrico para clubes de barrio y de pueblo a la cual pueden acceder. Es un beneficio muy importante porque les ayuda a la hora del pago, y es nuestra intención que todos puedan alcanzarlo".

Este aspecto adquiere especial relevancia en el contexto de sostenibilidad económica de las instituciones, donde los costos de servicios representan una carga significativa. La posibilidad de acceder a una tarifa diferenciada se presenta, así, como un alivio directo para la economía de los clubes.

El rol social de los clubes y la importancia de la regularización

La directora Bianca Ferreyra puso el foco en la dimensión social de estas entidades: "Estamos muy agradecidos por la participación en el lanzamiento de este programa, que viene a acompañar y fortalecer el trabajo de las instituciones. Es gratificante el compromiso. Los clubes son muy importante, en cuanto a la formación en valores, al desarrollo comunitario".

En paralelo, destacó la importancia de la regularidad institucional ante Personas Jurídicas, un requisito fundamental para acceder a este tipo de beneficios. Este punto introduce una dimensión clave: el fortalecimiento administrativo como condición para el crecimiento y sostenibilidad.

Capacitación, asesoramiento y acceso digital

La jornada no solo tuvo un carácter informativo, sino también práctico. Se brindó una capacitación detallada sobre los requisitos y trámites necesarios, además de un espacio de asesoramiento personalizado donde se atendieron inquietudes específicas de los participantes.

Con el objetivo de ampliar la participación, el encuentro fue transmitido en vivo a través de la cuenta de Facebook de la Secretaría de Deportes, permitiendo que aquellas instituciones que no pudieron asistir de manera presencial también accedieran a la información.

Requisitos y pasos para acceder al beneficio

Para iniciar el trámite, las instituciones deben cumplir con una condición indispensable:

Estar inscriptas en el Registro Nacional de Clubes de Barrio (RNCB).

Una vez cumplido este requisito, el proceso continúa de la siguiente manera:

Ingresar a la plataforma TAD (tramitesadistancia.gob.ar) .

. Seleccionar la opción "Subsidios energéticos para Clubes de Barrio" .

. Completar los datos e información solicitada.

Este procedimiento, aunque técnico, fue desglosado durante la capacitación para facilitar su comprensión y ejecución.