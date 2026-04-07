La Justicia habilitó a Tapia a salir del país en plena causa por presunto fraude

La Justicia le concedió al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, el permiso necesario para poder concretar tres viajes al exterior, en el marco de la investigación que lo tiene imputado en una causa por supuesto fraude vinculado a la retención indebida de aportes e impuestos.

La novedad adquiere especial relevancia porque se produce tan solo seis días después de que la Cámara en lo Penal Económico confirmara la decisión del juez Diego Amarante, quien había dispuesto la prohibición de salida del país tanto para Tapia como para el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

Aquella resolución dejó en claro que la restricción no era absoluta, sino que cada salida debía quedar supeditada a una solicitud previa y autorización judicial caso por caso, un esquema que explica la necesidad del nuevo pedido presentado por el dirigente.

El trasfondo de la causa judicial

Tapia fue procesado sin prisión preventiva por retención indebida de aportes, dentro de una causa penal económica que investiga presuntas deudas millonarias de la entidad con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Junto con el procesamiento, la Justicia le impuso además la obligación de no ausentarse de su domicilio por más de 72 horas sin informar previamente al Tribunal, una pauta de conducta que también alcanza al resto de los imputados. La notificación judicial estableció de manera expresa:

No ausentarse del domicilio por más de 72 horas

Comunicar previamente cualquier excepción al Tribunal

Solicitar permiso especial para viajes al exterior

Mantenerse a disposición de los requerimientos del proceso

Este marco fue el que obligó al titular de la AFA a presentar una nueva solicitud específica para poder cumplir con compromisos institucionales fuera del país.

El amistoso ante Zambia

Dentro de ese contexto, uno de los motivos centrales del pedido estuvo vinculado con la posibilidad de presenciar el amistoso del martes entre la Selección argentina y Zambia.

El encuentro está previsto para disputarse en el estadio La Bombonera, y la restricción vigente hacía indispensable que Tapia contara con una habilitación formal para trasladarse en función de su agenda vinculada a la conducción del seleccionado nacional.

La necesidad de este permiso especial también había abierto interrogantes sobre su presencia en la próxima Copa del Mundo, ya que la prohibición de salida del país podía interferir con sus compromisos internacionales al frente de la AFA.

La causa

La autorización para tres viajes representa una flexibilización puntual dentro de un régimen de control judicial estricto, pero no modifica el núcleo de la restricción impuesta por la Cámara.

La investigación continúa avanzando sobre la presunta retención indebida de aportes previsionales e impuestos, una causa que mantiene bajo observación a la cúpula dirigencial de la calle Viamonte. En términos prácticos, la resolución le permite a Tapia sostener parte de su agenda internacional, aunque siempre bajo la lógica de permisos concretos y con control previo del Tribunal.

De este modo, la Justicia habilitó al dirigente a salir del país en tres oportunidades, pero dejó ratificado que cada movimiento seguirá enmarcado dentro de las condiciones procesales fijadas por el juez Diego Amarante y la Cámara en lo Penal Económico, en una causa que continúa teniendo impacto directo sobre el funcionamiento institucional de la AFA.