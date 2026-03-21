Independiente perdió con Talleres en la previa del clásico de Avellaneda

Independiente perdió por 2 a 1 ante Talleres y sufrió su segunda derrota consecutiva en el Torneo Apertura, lo que dejó al borde de salir de los ocho primeros que clasifican a los playoffs de la Zona B.

Valentín Dávila fue la gran figura del partido con el tanto que dio vuelta el resultado a los 36 minutos del complemento para Talleres. Gabriel Ávalos había puesto en ventaja a Independiente a los 13 minutos pero Augusto Schott lo empató a los 25.

Con los posibles triunfos de Platense, San Lorenzo y Central Córdoba, Independiente podría volver aa quedar fuera de los playoffs, como sucedió en el Clausura 2025, mientras que Talleres quedó a tan solo cinco puntos de Vélez y se mantiene dentro del Top 8.

Independiente salió con todo al partido, con mucha presencia en campo de Talleres y la velocidad de Santiago Montiel para trasladar la pelota, aunque la más clara la tuvo Lautaro Millán que se fue muy alta por encima del travesaño.

Pero con el correr de los minutos, Talleres empezó a adueñarse de la pelota y a usar las bandas para romper la mitad de la cancha de Independiente y llegar al área defendida por Rodrigo Rey, aunque casi sin chances como para generar peligro.

El local terminó mejor la primera etapa, con el dominio nuevamente en campo rival pero menos ordenado que los primeros minutos por lo que no estuvo fino para armar juego colectivo que le permitiera llegar al área rival.

En el inicio del complemento, Rodrigo Rey salvó a Independiente con una magistral atajada a Ronaldo Martínez, quien recibió en solitario dentro del área y al llegar al rectángulo más pequeño definió pero el arquero puso la meno justo para evitar el 1 a 0.

A los 13 minutos del segundo tiempo, y ante un error en el fondo y el rebote muy corto de Herrera, Ávalos, bien ubicado, tomó esa pelota perdida tras el remate de Matías Abaldo y puso el 1 a 0 a favor de Independiente en el mejor momento del partido.

Pero a los 24 minutos, en el mejor momento de Independiente, Augusto Schott le saltó en la cara a Rey, dentro del área chica, para anticipar el centro desde el tiro de esquina de Giovanni Baroni y así empatar el partido por 1 a 1.

A 10 minutos del final, a los 36, el colombiano Diego Valoyes escapó por la derecha ante una muy mala marca de Independiente, tiró el centro bajo al corazón del área y el juvenil Valentín Dávila puso el 2 a 1 a favor de la "T".

En el final del partido, a los 46 minutos, El uruguayo Matías Abaldo lo tomó de la camiseta al jugador de Talleres que se iba solo al arco y vio la roja directa por parte del árbitro Hernán Mastrángelo.

Síntesis del partido:

Torneo Apertura.

Fecha 12.

Independiente 1-2 Talleres.

Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Hernán Mastrángelo. VAR: Nicolás Lamolina.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Milton Valenzuela; Iván Marcone; Santiago Montiel, Lautaro Millán, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Alexandro Maidana; Giovanni Baroni, Juan Sforza; Ulises Ortegoza, Franco Cristaldo, Rick; Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.

Goles en el segundo tiempo: 13m Gabriel Ávalos (I); 24m Augusto Schott (T); 36m Valentín Dávila (T).

Expulsados en el segundo tiempo: 46m Matías Abaldo (I).

Cambios en el segundo tiempo: 22m Roberto Fernández Cedrés por Millán (I); 25m Matías Galarza por Sforza (T); 31m Facundo Valdéz por Montiel (I); Luciano Cabral por Marcone (I); 33m Diego Valoyes por Schott (T); Timoteo Chamorro por Baroni (T); Mateo Caceres por Rick (T); 35m Valentín Dávila por R. Martínez (T).