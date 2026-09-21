Independiente Rivadavia le ganó a Barracas Central y es líder de la tabla anual

Independiente Rivadavia hizo pesar la diferencia en la tabla y fue completamente superior a Barracas Central, con un triunfo por 1-0 en la décima fecha del Torneo Clausura 2026.

En un partido disputado en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia, la visita ganó con el único gol del mediocampista César Florentín, de cabeza a los 11 minutos de la primera parte.

El triunfo deja al equipo que dirige Alfredo Berti en el tercer lugar del grupo B, con 17 puntos y sosteniéndose como líder de la tabla anual por haber alcanzado los 51 puntos, mientras que el "Guapo" llegó a los ocho partidos sin ganar y es undécimo en la zona, con 12 unidades.

En la próxima fecha, la "Lepra" mendocina recibirá a Gimnasia La Plata el viernes 2 de octubre a las 21:30, mientras que el conjunto de Damián Ayude visitará a Atlético Tucumán el sábado 3 desde las 17:00.

En un primer tiempo manejado por la visita, la primera llegada de peligro se dio a los 10 minutos, con un tiro libre al área que permitió el cabezazo del defensor Sheyko Studer, cuyo remate alto al primer palo fue desviado al tiro de esquina por el arquero Marcelo Miño.

Un minuto más tarde, el lateral Luciano Gómez enganchó por el costado izquierdo y cruzó un buen centro al segundo palo para la aparición de César Florentín, que ganó el duelo aéreo y puso el 1-0.

No hubo más jugadas de riesgo hasta el segundo minuto de descuento de la primera parte, cuando un remate bajo y lejano del delantero Maximiliano Salas salió centrado y quedó en manos del arquero local.

Ya en el segundo tiempo, a los cinco minutos, una pelota filtrada dejó libre por la derecha al delantero Fabrizio Sartori, quien encaró al guardameta rival, pero su tiro salió centrado y fue fácilmente contenido por el arquero.

El "Guapo" no generó peligro hasta los 19 minutos de la segunda parte, cuando el volante Gonzalo Maroni avanzó por el costado derecho y remató de lejos, bastante alejado del borde del área grande, con un disparo que buscaba el ángulo izquierdo del arquero Nicolás Bolcato, quien pudo contenerlo.

A los 30 minutos, un centro bajo desde la izquierda llegó al segundo palo para el remate de primera del volante Matías Fernández, que se fue ancho.