Messi postergó su regreso a Estados Unidos y permanece junto a su familia en Rosario

Lionel Messi decidió demorar su regreso a Estados Unidos y permanecer unos días más junto a su familia después de la despedida de su padre, Jorge Messi. El capitán de la Selección argentina continúa en Rosario, donde permanece junto a sus seres queridos en su casa de Funes, luego de haber viajado desde Estados Unidos para acompañar a su familia en este momento personal.

El futbolista del Inter Miami había llegado a la Argentina acompañado por su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos. El viaje tuvo como motivo principal participar de la despedida íntima de su padre, quien falleció a los 68 años después de atravesar una prolongada enfermedad.

Luego de la ceremonia familiar, Messi optó por extender su permanencia en Rosario antes de retomar su actividad en Estados Unidos. De acuerdo con la información difundida por TN, el regreso está previsto para este martes por la noche, con llegada a Miami durante la mañana del miércoles.

De esta manera, el jugador permanecerá algunos días más en la Argentina junto a sus familiares, antes de emprender nuevamente el viaje hacia Estados Unidos.

Una despedida íntima para Jorge Messi

La despedida de Jorge Messi se realizó el domingo en una ceremonia privada en el cementerio El Prado, en Pérez. El encuentro contó con la presencia de los familiares más cercanos y se desarrolló bajo un marcado hermetismo.

La familia buscó preservar la intimidad durante toda la ceremonia y mantuvo una fuerte reserva en torno al momento de despedida. Mientras tanto, en las inmediaciones del lugar se multiplicaron los mensajes de apoyo dirigidos al capitán argentino. La presencia de Messi en Rosario se produjo así en un contexto estrictamente familiar, acompañado por Antonela Roccuzzo y sus hijos y cerca de sus seres queridos.

El fallecimiento de Jorge Messi significó para Lionel la pérdida de una persona que tuvo un papel fundamental tanto en su vida personal como en su recorrido profesional.

Jorge Messi, una figura central en la carrera de Lionel

Jorge Messi no solo acompañó a Lionel durante sus primeros años como futbolista. También fue su representante y ocupó un lugar central en distintas decisiones vinculadas con el desarrollo de su trayectoria profesional.

Su presencia acompañó diferentes etapas de la carrera del capitán argentino, desde sus primeros años en el fútbol hasta el desarrollo de su trayectoria profesional. Por ese motivo, la figura de Jorge Messi quedó estrechamente ligada tanto a la vida familiar como al camino que recorrió Lionel dentro del deporte.

La relación entre ambos estuvo atravesada por ese doble vínculo: el familiar y el profesional. Jorge fue su padre y, al mismo tiempo, tuvo responsabilidades como representante, participando en decisiones que marcaron el desarrollo de la carrera del futbolista.

Por eso, la despedida realizada el domingo en Pérez se produjo en un marco de especial intimidad para la familia, que buscó preservar el momento mientras desde las inmediaciones llegaban muestras de acompañamiento hacia Lionel.

Messi, acompañado por su familia

Desde Estados Unidos, Lionel Messi viajó a la Argentina junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos para estar cerca de su familia. Su presencia tuvo como objetivo acompañar a sus seres queridos y, particularmente, a su madre, Celica Cuccittini.

Después de la ceremonia privada, el futbolista decidió permanecer en Rosario junto a ellos antes de regresar a Miami. La extensión de su estadía modificó el cronograma inicialmente previsto para su regreso a Estados Unidos.

La permanencia en su casa de Funes le permitió continuar junto a sus familiares durante estos días posteriores a la despedida de Jorge Messi.

Las muestras de afecto tras la muerte de su padre

Durante su permanencia en la Argentina, Messi también recibió numerosas muestras de afecto y acompañamiento de hinchas, clubes e instituciones del fútbol.

El apoyo hacia el capitán argentino se multiplicó luego de conocerse la muerte de Jorge Messi, mientras el entorno familiar procuró mantener la privacidad durante la despedida. La ceremonia del domingo se desarrolló de manera privada, con la presencia de los familiares más cercanos y bajo un fuerte hermetismo. Esa decisión estuvo orientada a preservar la intimidad de la familia en un momento personal.

Al mismo tiempo, las muestras de respaldo que se produjeron en las inmediaciones y desde distintos sectores vinculados con el fútbol acompañaron a Lionel durante su permanencia en Rosario.