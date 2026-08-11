El presidente de River apuntó contra la AFA y los árbitros: "Somos nosotros contra todos"

El momento deportivo que atraviesa River Plate volvió a quedar bajo la lupa luego de una nueva derrota y de una serie de resultados adversos que llevaron al presidente del club, Stéfano Di Carlo, a realizar un fuerte cuestionamiento al accionar de los árbitros.

Durante una conferencia de prensa brindada este martes en el club, el dirigente puso el foco en las decisiones de los jueces y denunció que River fue perjudicado en distintos encuentros. Al mismo tiempo, respaldó públicamente la postura expresada por el capitán del equipo, Nicolás Otamendi, quien había resumido el escenario con una frase contundente: "Somos nosotros contra todos".

Las declaraciones de Di Carlo se produjeron en un contexto deportivo delicado para el equipo. River viene de perder ante Tigre, no consiguió sumar puntos ni convertir goles en el Torneo Clausura y acumula una racha de seis derrotas consecutivas desde la final del Apertura ante Belgrano.

"A River lo han perjudicado"

Di Carlo fue contundente al referirse a la actuación de los árbitros y sostuvo que el club viene siendo perjudicado. En ese sentido, expresó: "A River lo han perjudicado. Todos lo vemos, hay manoseo de todo tipo y color hacia todos los equipos, estamos esperando que encuentren un límite en términos de la vergüenza".

El presidente de River planteó que la situación no se limita a un episodio puntual ni afecta exclusivamente al equipo de Núñez. Según su análisis, las decisiones arbitrales forman parte de un escenario que alcanza a distintos clubes y que, desde su perspectiva, requiere encontrar un límite.

La referencia al arbitraje se produce además después de una serie de partidos en los que River no logró revertir su situación deportiva. La acumulación de derrotas y la falta de goles en el Clausura aumentaron la preocupación alrededor del presente del equipo y pusieron nuevamente en discusión distintos aspectos vinculados con su desempeño.

La "guardia alta" y un reclamo que viene de antes

El titular de River también remarcó que el planteo sobre los arbitrajes no es nuevo para el club. Para respaldar esa posición, recordó una expresión histórica utilizada dentro de la institución: "No por nada en este club se inventó la frase de la guardia alta".

De esta manera, Di Carlo vinculó el reclamo actual con una postura que, según sus palabras, forma parte de la identidad del club frente a situaciones que considera perjudiciales.

El dirigente sostuvo que existe un problema que excede a River y que también afecta a otros equipos. En ese sentido, señaló: "Es contra River y también contra muchos otros. Esta es una situación que preexiste". La afirmación plantea, desde la conducción del club, una mirada más amplia sobre el funcionamiento del arbitraje y las situaciones que atraviesan distintos equipos del fútbol argentino.

El funcionamiento del equipo

A pesar de sus cuestionamientos hacia los árbitros, el presidente de River reconoció que el club debe concentrarse en mejorar su propio desempeño futbolístico.

En ese sentido, Di Carlo sostuvo: "Nosotros primero tenemos que corregir el fútbol de River, eso es lo primero que tenemos que ser". La frase marca una diferencia dentro de su análisis: por un lado, el dirigente reclamó por las decisiones arbitrales y denunció que River fue perjudicado; por otro, reconoció que el equipo debe realizar sus propias correcciones para revertir el momento deportivo.

La situación se vuelve especialmente relevante a partir de los números que arrastra River. El equipo no consiguió puntos ni goles en el Torneo Clausura y viene de una derrota frente a Tigre, mientras que la racha general alcanza seis partidos perdidos de manera consecutiva desde la final del Apertura ante Belgrano.

Una racha que profundizó el mal momento

El presente deportivo de River está marcado por una seguidilla de seis derrotas consecutivas. La serie comenzó desde la final del Apertura ante Belgrano y se extendió hasta el actual Torneo Clausura.

El equipo tampoco logró sumar puntos ni goles en el nuevo torneo, una situación que profundiza el escenario negativo y que se suma a las discusiones sobre el desempeño colectivo.

La combinación entre los resultados adversos y las decisiones arbitrales cuestionadas por el club llevó a que el tema adquiriera especial relevancia en la conferencia de prensa de este martes.

El penal reclamado sobre Ángel Correa

Uno de los episodios que encendió la polémica se produjo en el último encuentro. Allí, Nicolás Otamendi reclamó un penal que no fue sancionado sobre Ángel Correa.

La jugada se convirtió en uno de los puntos mencionados en medio del debate por los arbitrajes y quedó vinculada con la postura expresada posteriormente por el presidente de River. Otamendi, capitán del equipo, había resumido el sentimiento del plantel con la frase "Somos nosotros contra todos", expresión que Di Carlo decidió respaldar públicamente durante su conferencia.

El reclamo del defensor se produjo en un partido que terminó con una nueva derrota para River, prolongando una racha negativa que ya se extiende a seis encuentros consecutivos.