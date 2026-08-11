Boca abre los octavos de la Sudamericana ante Recoleta con la misión de sacar ventaja

Boca Juniors enfrentará este martes a Recoleta de Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, en un encuentro que marcará el comienzo de una serie que tendrá su definición la próxima semana en Asunción.

El partido se disputará desde las 19 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, escenario en el que el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena volverá a ejercer la localía en Parque Patricios. El compromiso contará con el arbitraje del chileno Piero Maza y tendrá transmisión en vivo por las pantallas de DSports. Para Boca, el encuentro representa uno de los compromisos más importantes del semestre. El equipo llega a esta instancia después de haber conseguido su clasificación al eliminar por penales a O'Higgins de Chile en los playoffs del certamen continental.

Ahora, el objetivo será comenzar la serie de octavos de final con un resultado que le permita afrontar la revancha con una ventaja antes del viaje a Paraguay.

Arruabarrena prepara el equipo

De cara al encuentro ante Recoleta, el entrenador Rodolfo Arruabarrena prepara una formación en la que Leandro Paredes tendrá la responsabilidad de conducir el mediocampo.

El armado de la mitad de la cancha se completaría con Santiago Ascacíbar y Milton Delgado, mientras que el ataque estaría encabezado por Miguel Merentiel, acompañado por Leonel Flores y Tomás Aranda. La posible formación de Boca para el partido contempla a:

Arquero: Álvaro Montero.

Álvaro Montero. Defensores: Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco.

Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco. Mediocampistas: Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado.

Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado. Delanteros: Leonel Flores, Miguel Merentiel y Tomás Aranda.

Leonel Flores, Miguel Merentiel y Tomás Aranda. Director técnico: Rodolfo Arruabarrena.

El equipo tendrá así su primera oportunidad para establecer una diferencia en una serie que se resolverá en dos partidos y cuyo segundo capítulo se jugará en territorio paraguayo.

Recoleta llega como líder e invicto

Del otro lado estará Recoleta, dirigido por Jorge González, que accedió directamente a los octavos de final después de protagonizar una histórica fase de grupos.

El conjunto paraguayo terminó primero e invicto en el Grupo D, una zona en la que tuvo como rivales a Santos de Brasil, San Lorenzo y Deportivo Cuenca. Ese recorrido le permitió meterse directamente entre los 16 mejores equipos de la competencia y llegar al cruce con Boca sin tener que disputar la instancia de playoffs.

La campaña realizada en la fase de grupos constituye el antecedente inmediato con el que Recoleta afrontará esta serie. Ahora deberá enfrentar a Boca en el primer partido de los octavos de final y luego definir la clasificación en Asunción. La posible formación del equipo paraguayo es la siguiente:

Arquero: Oscar Toledo.

Oscar Toledo. Defensores: Marcelo Medina, Marcos Pereira, Lucas Monzón y Luis Mendoza.

Marcelo Medina, Marcos Pereira, Lucas Monzón y Luis Mendoza. Mediocampistas: Juan Falcón, Ronal Domínguez, José Espínola y Héctor López.

Juan Falcón, Ronal Domínguez, José Espínola y Héctor López. Delanteros: Kevin Parzajuk y Paul Charpentier.

Kevin Parzajuk y Paul Charpentier. Director técnico: Jorge González.

Todo listo para la ida

El partido tendrá como escenario el Tomás Adolfo Ducó, donde Boca volverá a jugar como local en Parque Patricios. Allí comenzará una serie que tendrá su desenlace la semana siguiente. Los principales datos del encuentro son:

Competencia: Copa Sudamericana 2026.

Copa Sudamericana 2026. Instancia: Octavos de final, ida.

Octavos de final, ida. Partido: Boca Juniors - Recoleta FC.

Boca Juniors - Recoleta FC. Estadio: Tomás Adolfo Ducó.

Tomás Adolfo Ducó. Hora: 19.00.

19.00. Árbitro: Piero Maza, de Chile.

Piero Maza, de Chile. VAR: Juan Lara, de Chile.

Juan Lara, de Chile. Televisión: DSports.

DSports. DT de Boca: Rodolfo Arruabarrena.

Rodolfo Arruabarrena. DT de Recoleta: Jorge González.

La presencia de Piero Maza como árbitro principal y de Juan Lara en el VAR completará el dispositivo arbitral para el comienzo de la serie.