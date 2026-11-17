El Catamarca Pádel Tour, ni más ni menos que la famosa "Liga de Pádel", que se juega entre semana, y por puntos, cerró su fase regular, ya tiene jugados, y con fechas los play-offs en cada una de las categorías en disputa.

El último miércoles, comenzando con la tanda de los "mata-mata", en lo que tuvo como sede a Pádel One, se disputaron los cruces 4tos de Final de 8va Damas y del segmento tope de gama: 5ta Caballeros.

En la primera tanda de partidos, en los cuartos de las mujeres, hubo triunfo de Magalí Carrizo y Diana Seco Zar (1ras de la Zona A), sobre Malena Alvarez y Rocío Herrera (4tas de la B), por 6-1 y 6-3. También se dió el éxito, en un partidazo, de Mariana Erazu y Danila Stocchetti (2das de B), ante Rocío Moya y Giselle Bergna (3ras de A), con score de 7-6 y 6-4.

Completaron, la victoria de Luisina Moyano y Eugenia Martínez (3ras de B), por sobre el binomio de Agustina Quiroga-Romina Monasterolo (2das de A), con un 6-3 y 7-5; y el de Marie Espinoza y Brenda Herrera (1ras de B), contra María Inés Laura y Romina Pereira (4tas en la A), con un contundente 6-4 y 7-5.

Ya en los cruces de 5ta de los hombres, a segunda tanda: Santiago Durra y Fran Tapia (2dos en Zona A), le ganaron a José Clérici y Patricio Aguirre (3ros en la B), por 6-3 y 7-6. Y en un gran cotejo, los 4tos de la Zona B (que tuvo a 4 duplas igualadas en 15 puntos en la cima): Agustín Godoy y Jere Díaz Elena, vencieron a los hermanos Gustavo y Marcos Velázquez (1ros de A), con score de 6-4, 3-6 y 6-3. También se dió el triunfo de Matías Espoz y Alexis Gordillo (4tos de la A), contra los 1ros de la B: Mario Iván Carreño y Jorge Figueroa, con el resultado de 6-4 y 7-6. Y se cerró la jornada con el extenuante match, de 2 horas y media, que le permitió el pase a Rodrigo Nieva y Pablo Asevey, por 7-6, 4-6 y 6-4, ante Kevin Argota y Cristian Carrizo.

Este martes se jugarán en Adami Padel los 8vos de Final de 7ma y 6ta Caballeros, desde las 20.00 y 21.30 respectivamente, con los cruces: Alini-Maidana vs Chazarreta-Murua, Leiva-Arce ante Carrizo-Martin Leiva, Gervasoni-Segura ante Aredes-Salado y Villacorta-Quiroga con Gervan-Silva en el segmento inferior; y los partidos: Ramirez-Ibañez ante Toledo-Toledo, Falcon-Ferreya con Alvarez-Gomez, Castro Canelo-Gallo ante Moya-Roco, y Moya-Pugliese vs Juan Ramirez-Zampieri.