El mediocampista de River Aníbal Moreno será intervenido quirúrgicamente a raíz de la discopatía lumbar que arrastra desde hace por lo menos tres meses y le impide jugar con regularidad para el equipo de Leonardo Ponzio.

La recuperación del ex Palmeiras demandará un largo tiempo y la intención del "Millonario" es que se sume a la pretemporada de enero, por lo que no estará en todos los playoffs del Torneo Clausura (si es que River logra avanzar de ronda).

Moreno disputó apenas seis partidos del Torneo Clausura (de 16 posibles), un encuentro de Sudamericana y uno de Copa Argentina en todo el semestre. La intención del cuerpo médico era probar "bloqueos" para no tener que operarlo y que pudiera recuperarse mediante la kinesiología.

Sin embargo, Aníbal Moreno no respondió bien a los tratamientos y ahora se considera seriamente la posibilidad de que pase por el quirófano, lo que lo mantendría al margen de las canchas un tiempo más. Su último encuentro con la "Banda" fue ante Racing en el estadio "Monumental" el 25 de octubre.

En aquel partido, solamente disputó 17 minutos antes de ser reemplazado por Lucas Silva debido a las molestias en la zona de la espalda donde tiene la lesión. Desde entonces, no pudo entrenar con normalidad a la par de sus compañeros.

Fausto Vera, con tendinitis

Luego del baldazo de agua fría que significó la noticia de la operación de Aníbal Moreno, River sumó otra mala noticia: Fausto Vera tiene una tendinitis en el pie derecho. El mediocampista, reemplazante natural de Moreno, se había recuperado de un desgarro en el isquiotibial de esa misma pierna.

Sin embargo, su presencia ante el "Granate" es una incógnita por la tendinitis, que le impediría apoyar con normalidad. Vera se lesionó justo antes del Superclásico contra Boca.

Para el armado del mediocampo para los octavos de final que River jugará ante Lanús el próximo domingo 22 de noviembre desde las 19, Ponzio debe recurrir nuevamente a los juveniles. Lucas Silva y Santiago Espíndola se disputan ser el acompañante de Tobías Andrada en la mitad de la cancha.

El probable once del "Millonario" ante Lanús iría con: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Santiago Espíndola o Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.