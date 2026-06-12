Insólito: Boca y River jugarán por la Copa Argentina durante la disputa del Mundial

En una situación completamente fuera de lo habitual para el fútbol argentino, varios equipos de Primera División deberán disputar encuentros oficiales de la Copa Argentina mientras se desarrolla el Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México. La confirmación se conoció este jueves y afecta a clubes de gran convocatoria como Boca Juniors y River Plate, además de otras instituciones que también tienen compromisos pendientes por los 16avos de final del certamen federal.

La programación genera una situación inédita debido a que los encuentros se disputarán en medio del principal acontecimiento futbolístico del planeta, cuando habitualmente la atención del mundo deportivo se concentra de manera exclusiva en la Copa del Mundo. Sin embargo, la necesidad de completar el calendario llevó a fijar las fechas de varios partidos que habían sido postergados por diferentes circunstancias.

Los partidos confirmados durante el Mundial

La organización estableció que Boca Juniors deberá enfrentar a Sarmiento el jueves 16 de julio, mientras que River Plate jugará frente a Aldosivi el viernes 17. La agenda también incluye otros compromisos correspondientes a los 16avos de final de la Copa Argentina:

• Boca Juniors vs. Sarmiento: jueves 16 de julio.

• Racing Club vs. Defensa y Justicia: jueves 16 de julio.

• Independiente Rivadavia vs. Tigre: jueves 16 de julio.

• River Plate vs. Aldosivi: viernes 17 de julio.

• San Lorenzo vs. Deportivo Riestra: viernes 17 de julio.

La decisión implica que habrá actividad oficial de equipos de la máxima categoría del fútbol argentino durante el transcurso del Mundial que se disputa en Canadá, Estados Unidos y México, una circunstancia poco frecuente en el calendario deportivo.

Los motivos de las postergaciones

La programación de estos encuentros tiene origen en las suspensiones y postergaciones que se produjeron previamente. Según se informó, los clubes involucrados habían optado por retrasar sus respectivos compromisos debido a que se encontraban disputando instancias decisivas de competencias internacionales.

En el caso de Racing Club, además, existió un pedido de la dirigencia con el objetivo de atravesar de mejor manera el proceso posterior a la salida del entrenador Gustavo Costas.

Estas situaciones provocaron que varios encuentros quedaran pendientes y que finalmente debieran ser reubicados en una ventana del calendario que terminó coincidiendo con el desarrollo de la Copa del Mundo.

Entre las semifinales y la definición del Mundial

Uno de los aspectos más llamativos de la programación es el momento elegido para la disputa de los partidos. Las fechas establecidas se ubican entre las semifinales del Mundial y los encuentros posteriores que definirán el tercer puesto y el título. De esta manera, los simpatizantes no tendrán que elegir entre seguir a sus equipos y observar la recta final de la Copa del Mundo, ya que los compromisos fueron ubicados en una franja intermedia del calendario internacional.

No obstante, la coincidencia temporal con el torneo más importante del fútbol genera interrogantes en relación con la preparación de los clubes y la disponibilidad de algunos futbolistas convocados por sus respectivas selecciones nacionales.

Un problema para los planteles

La disputa de partidos oficiales durante el Mundial puede representar un inconveniente para las instituciones involucradas. Los equipos que cuentan con futbolistas convocados corren el riesgo de afrontar estos compromisos sin algunas de sus principales figuras si las selecciones de esos jugadores alcanzan las instancias decisivas del certamen.

Además, aquellos futbolistas que sean eliminados en fases anteriores tampoco podrán reincorporarse con normalidad a las pretemporadas de sus clubes, ya que llegarán con una carga de partidos superior a la del resto de sus compañeros.

La situación adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que los clubes involucrados deberán anticipar parte de sus preparativos habituales para afrontar simultáneamente la competencia local y las consecuencias derivadas de la participación de algunos de sus jugadores en el Mundial.

Los convocados mundialistas que podrían verse afectados

Entre los ocho clubes que deberán competir durante el Mundial existen varios futbolistas convocados a la Copa del Mundo. En Boca Juniors, el único jugador citado es el mediocampista Leandro Paredes, integrante de la Selección argentina.

River Plate es el club con mayor cantidad de convocados. El entrenador Lionel Scaloni incluyó al lateral Gonzalo Montiel en la nómina de Argentina. Además, el defensor Matías Viña participará con Uruguay, mientras que los mediocampistas Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero fueron convocados por Colombia. A ellos se suma el enganche Kendry Páez, citado por Ecuador.

En San Lorenzo, el convocado es el arquero paraguayo Orlando Gill. Por su parte, Álex Arce, delantero de Independiente Rivadavia, también fue llamado por Paraguay.

En contraste, Racing Club, Tigre, Sarmiento, Aldosivi y Defensa y Justicia no cuentan con futbolistas convocados para participar en el Mundial que se está disputando.