VIDEO: la emocionante reacción de Marcos Senesi al ser convocado para el Mundial

El defensor Marcos Senesi inmortalizó un recuerdo para toda su vida al grabar el momento en el que le confirmaban su convocatoria al Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México.

La grabación fue realizada por su pareja, la futbolista inglesa Kelci-Rose Bowers, que acomodó el celular y activó la cámara mientras el central se encontraba en la llamada en la que le confirmaron la citación.

Marcos Senesi fue convocado a la Copa del Mundo de urgencia, habiendo sido parte de la prelista de 55 futbolistas e ingresando al listado oficial luego de la lesión del central Leonardo Balerdi, que sufrió un desgarro en el sóleo derecho el sábado pasado, cuando se perfilaba para jugar como titular en un amistoso ante Honduras.

El zaguero surgido de las inferiores de San Lorenzo recibió una de las mejores noticias de su vida deportiva al ser convocado al Mundial 2026, en el mismo día del inicio del certamen.

El central se encontraba de vacaciones, habiendo pasado algunos días en Miami, Estados Unidos, y otros en Ibiza, España, cuando recibió una emotiva llamada.

En un video filmado por su pareja, Kelci-Rose Bowers, Senesi se encuentra en medio de la conversación telefónica mientras ella comenta los días que habían pasado de vacaciones, afirmando que todos los días "rezaban" para que llegue el dichoso llamado que confirme su participación en el Mundial.

La emoción llegó cuando el futbolista cortó la llamada y se miró con su pareja: ambos con las manos en la cabeza, saltaron y se fundieron en un sentido abrazo, entre gritos de euforia.

El defensor de 29 años que se desempeña en el Bournemouth se encuentra ante una oportunidad única al ser llamado para un Mundial con apenas tres partidos en la Selección argentina.

Protagonista de una gran campaña en el conjunto inglés, que accedió a copas europeas, el zaguero fue adquirido como agente libre por el Tottenham, uno de los clubes más grandes del fútbol británico, y será el 26° jugador de la lista del entrenador Lionel Scaloni en búsqueda de defender el título obtenido en Qatar 2022, la tercera estrella argentina.



