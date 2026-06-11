Marcos Senesi reemplazará al lesionado Balerdi en la lista de la Selección argentina

La cuenta regresiva para el inicio del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 continúa avanzando y la Selección argentina terminó de definir una de las decisiones pendientes en la conformación de su plantel. A cinco días del debut frente a Argelia, el director técnico Lionel Scaloni resolvió que el defensor central Marcos Senesi ocupará el lugar que dejó vacante Leonardo Balerdi, desafectado de la convocatoria debido a una lesión muscular.

La confirmación llegó a través de un comunicado oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que informó la incorporación del futbolista a la nómina definitiva que representará al país en la máxima competencia internacional.

"El defensor Marcos Senesi se suma a la convocatoria de futbolistas que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026", señaló el comunicado difundido por la entidad rectora del fútbol argentino.

La decisión cierra varios días de especulaciones respecto de quién sería el elegido para completar la lista mundialista y permite a Scaloni contar nuevamente con 26 futbolistas a disposición para afrontar el desafío de defender los colores de la Albiceleste en el Grupo J.

La lesión que modificó los planes

La modificación en la convocatoria tuvo su origen en la situación física de Leonardo Balerdi. El defensor central había sido incluido inicialmente entre los 26 jugadores convocados para disputar el Mundial, pero una lesión muscular terminó alterando los planes del cuerpo técnico.

Según se informó, Balerdi sufrió una lesión en el sóleo de su pierna derecha el pasado 6 de junio, situación que obligó a desafectarlo de la competencia antes del inicio del torneo.

La baja del defensor abrió inmediatamente el debate sobre cuál sería el perfil del jugador que ingresaría en su reemplazo. Durante los días posteriores comenzaron a surgir diferentes hipótesis respecto de la decisión que podría adoptar el entrenador argentino.

Las alternativas que evaluó Scaloni

Tras conocerse la lesión de Balerdi, una de las posibilidades que tomó fuerza fue la incorporación de un mediocampista. Incluso el propio Lionel Scaloni llegó a reconocer públicamente que estaba evaluando esa alternativa para completar la lista definitiva.

La posibilidad de sumar un jugador de características diferentes generó expectativas sobre una eventual modificación en el equilibrio de la plantilla. Sin embargo, el análisis final del entrenador derivó en una determinación distinta.

El técnico campeón del mundo optó por mantener la estructura defensiva del plantel y cubrir la vacante con otro marcador central, evitando así perder variantes específicas en una zona clave del campo de juego.

De esta manera, Marcos Senesi fue finalmente el elegido para incorporarse al grupo que disputará la Copa del Mundo.

El presente de Marcos Senesi

La convocatoria encuentra a Senesi en un momento destacado de su carrera. El defensor central llega al seleccionado nacional luego de completar una muy buena temporada con el Bournemouth de Inglaterra.

El equipo inglés protagonizó una campaña histórica que le permitió finalizar en la sexta posición de la Premier League, uno de los campeonatos más exigentes del fútbol internacional.

Entre los logros obtenidos durante la temporada se destacó la clasificación a la Europa League, considerada el segundo torneo de clubes más importante del continente europeo.

Ese rendimiento fue uno de los elementos que respaldaron la decisión de Scaloni de incorporarlo a la lista mundialista, en una determinación orientada a reforzar una posición que había quedado debilitada tras la lesión de Balerdi.

Otra preocupación para el cuerpo técnico

Aunque la situación generada por la baja de Balerdi ya quedó resuelta con la llegada de Senesi, los problemas físicos continúan siendo un motivo de atención para el cuerpo técnico argentino.

En las últimas horas se confirmó que el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico no pudo entrenarse con normalidad, situación que encendió una señal de alerta dentro de la delegación.

Como consecuencia de ese inconveniente físico, el defensor aparece como duda para el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026. La evolución de su estado será observada de cerca en los próximos días, teniendo en cuenta la proximidad del estreno mundialista.

El debut ante Argelia y el impulso de los amistosos

Argentina iniciará su participación en la Copa del Mundo el próximo martes 16, cuando enfrente a Argelia en el marco de la primera fecha del Grupo J. El encuentro marcará el comienzo del recorrido de la Albiceleste en una nueva edición del torneo más importante del fútbol internacional.

Más allá de las preocupaciones por las lesiones, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega a la cita mundialista respaldado por una serie de resultados positivos en sus últimas presentaciones.

En los encuentros amistosos previos al torneo, la Selección argentina consiguió dos victorias sin sobresaltos:

• Triunfo ante Honduras por 2 a 0.

• Victoria frente a Islandia por 3 a 0.

Estos resultados permitieron al equipo llegar al Mundial en un contexto favorable y con sensaciones positivas de cara al estreno.

Con la incorporación de Marcos Senesi ya confirmada y la expectativa puesta en la recuperación física de Nicolás Tagliafico, la Selección argentina termina de ajustar los últimos detalles antes de su debut frente a Argelia. A pocos días del inicio de la competencia, Scaloni definió la última modificación de la lista y completó el plantel con el que buscará afrontar el desafío mundialista en Estados Unidos, Canadá y México 2026.