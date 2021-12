Insólito: Lo dejaron jugar contagiado con Covid-19 y eliminó a un argentino

El Challenger de San Pablo vivió un verdadero escándalo luego de que se revele que el tenista brasileño Felipe Meligeni jugó ante el argentino Andrea Collarini habiendo dado positivo por coronavirus en un hisopado previo.

Según indica el Diario Marca, Meligeni dio positivo en un hisopado el jueves previo a los cuartos de final. A pesar de eso, el viernes enfrentó al argentino Collarini y le ganó por 6-4, 4-6 y 6-3. Sin embargo, después de haber logrado el pase a semifinales, fue finalmente dado de baja por la enfermedad.

Varios periodistas especializados indicaron que Meligeni fue autorizado a jugar por el supervisor al haber presentado una prueba de antígenos negativa, aún cuando el hisopado PCR -prueba de mayor efectividad- había sido positivo un día antes.

A partir de ese momento, las redes sociales explotaron con denuncias por la situación y hasta el propio Collarini criticó a la organización fuertemente en Twitter: "Estuve llamando para pedir explicaciones, algunos no contestan y otros me dijeron que se están informando. En este mundo tan corrupto me hace pensar que se está armando todo como para que quede dentro de las reglas. UNA VERGÜENZA".

Claro, el enojo de Collarini no solo tiene que ver con que técnicamente Meligeni debería haber sido descalificado previo al duelo de los cuartos de final sino también al riesgo que representó haber jugado ese partido contra un rival contagiado en tiempos donde la variante Ómicron del Covid-19 ya ha sido constatada en Brasil y amenaza al mundo entero.

Como si todo esto fuera poco, Meligeni también disputó un partido de dobles contra el argentino Pedro Cachín y el uruguayo Martín Cuevas ya habiendo dado positivo por Covid-19. El cordobés Cachín también recurrió a las redes sociales para expresar su enojo con la grave decisión tomada por la organización del Challenger y la ATP.

Por lo pronto, ni Meligeni ni la ATP se expresaron respecto de lo sucedido en el Challenger de San Pablo y se desconoce si tomarán alguna medida contra la organización o el propio tenista por el riesgo que representó el partido jugado.