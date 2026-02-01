River vuelve a Catamarca para realizar su pretemporada

Como viene siendo habitual en los últimos años, el Club Atlético River Plate elige la provincia de Catamarca para hacer la pretemporada en sus divisiones formativas de fútbol. En esta oportunidad, serán dos categorías, la Quinta y Séptima, que visitarán la provincia desde este lunes 2 al domingo 8 de febrero.

Como en las anteriores temporadas, con el trabajo del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte a través de la Secretaría de Deportes y Recreación junto al Ministerio de Desarrollo Social, se lleva adelante estas jornada, que para los jugadores incluirán distintas actividades, como entrenamientos intensivos tanto en cancha como gimnasio.

En este viaje, los juveniles junto al cuerpo técnico estarán alojados en el EDI Provincial y realizarán sus entrenamientos en la cancha de la Liga Catamarqueña de Fútbol y de gimnasio en Los Teros RC.

Para destacar, que en el plantel de la Séptima División está conformado por jugadores que se consagraron campeones en la Messi Cup, en Miami, dentro de la categoría Sub 16, ganándole 2-0 al Atlético de Madrid, con dos goles de Bruno Cabral, que estará en Catamarca.