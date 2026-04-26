Inter Miami de Lionel Messi sigue sin ganar en su nuevo estadio

Inter Miami empató 1-1 ante New England Revolution, por una nueva jornada de la Major League Soccer, en un partido que tuvo a Lionel Messi como titular, pero lejos de su mejor versión, y a Germán Berterame como autor del gol que rescató al equipo de Guillermo Hoyos.

El conjunto visitante abrió el marcador en el segundo tiempo, a través del español Carles Gil, quien definió con categoría para poner en ventaja a New England. Sin embargo, a los 75 minutos apareció Berterame, argentino nacionalizado mexicano, para capturar un rebote tras un remate de Luis Suárez y marcar el 1-1 definitivo.

La jugada del empate tuvo participación argentina: Rodrigo De Paul, que fue titular en el mediocampo, filtró el pase para Suárez en la acción previa al gol de Berterame. El ex Racing volvió a ser una pieza importante en la estructura de Hoyos, tanto para la salida como para la presión alta del Inter Miami.

Messi, por su parte, tuvo un partido discreto. En el primer tiempo contó con algunas situaciones: un remate desde afuera del área, un tiro de esquina que casi complica a Matt Turner y otra chance tras una combinación con De Paul y Suárez, pero el arquero visitante respondió bien y le negó el gol al capitán argentino.

Además de Messi, De Paul y Berterame, también fueron titulares los argentinos Facundo Mura y Gonzalo Luján, en una formación de fuerte presencia albiceleste dentro del equipo de Hoyos. Mura jugó como carrilero derecho hasta los 75 minutos, mientras que Luján integró la línea defensiva y fue reemplazado a los 68.

Con este resultado, Inter Miami no pudo conseguir su primer triunfo en el Nu Stadium, donde acumula tres empates en la misma cantidad de presentaciones. El equipo de Messi, que llegaba con la chance de sostener su buen momento bajo la conducción de Hoyos, dejó pasar una oportunidad importante en la Conferencia Este.