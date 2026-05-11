Irán condiciona su presencia en el Mundial 2026 y exige garantías a la FIFA

La participación de la selección de Irán en el Mundial 2026 quedó envuelta en una fuerte tensión diplomática y deportiva luego de que la Federación de Fútbol de ese país anunciara que impondrá condiciones para asistir al torneo organizado por Estados Unidos, México y Canadá. El planteo fue realizado por el presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, quien confirmó que ya fueron comunicadas a la FIFA una serie de exigencias que consideran indispensables para garantizar la presencia del seleccionado asiático en la competencia.

El conflicto gira principalmente en torno a las políticas migratorias, el trato hacia la delegación iraní y las garantías institucionales durante el desarrollo del certamen. Las declaraciones del dirigente reflejan la creciente preocupación de Irán por las posibles restricciones que podrían enfrentar jugadores, integrantes del cuerpo técnico y dirigentes vinculados a la selección.

"Hemos comunicado a la FIFA que, si nuestra selección va al Mundial, deben aceptar nuestras 10 condiciones", afirmó Taj durante una entrevista concedida a la televisión iraní, dejando en claro la postura oficial de la federación.

El eje del conflicto: visas y controles migratorios

Uno de los puntos centrales del reclamo iraní está vinculado con el otorgamiento de visas para todos los integrantes de la delegación. La federación exige que tanto jugadores como miembros del cuerpo técnico puedan ingresar sin restricciones a los países anfitriones, incluidos aquellos que hayan realizado el servicio militar en organismos relacionados con la Guardia Revolucionaria.

La situación adquiere especial sensibilidad debido a que Estados Unidos y Canadá consideran a la Guardia Revolucionaria como una organización terrorista. Ese escenario abre un conflicto potencial respecto de los criterios migratorios que podrían aplicarse durante el Mundial.

Según explicó Mehdi Taj, Irán reclama específicamente que ningún integrante de la selección quede excluido por antecedentes vinculados al servicio militar obligatorio dentro de esos organismos. El pedido también incluye garantías respecto del trato que recibirán quienes ingresen al territorio estadounidense o canadiense.

El dirigente recordó además un episodio personal ocurrido recientemente en Canadá, donde fue interrogado por autoridades migratorias y posteriormente obligado a regresar a Irán sin poder participar del Congreso de la FIFA. Ese antecedente fue utilizado por la federación como ejemplo de las dificultades que, según sostienen, podrían repetirse durante el Mundial.

Las condiciones planteadas a la FIFA

Además del tema migratorio, la Federación de Fútbol de Irán presentó otras exigencias vinculadas al tratamiento institucional y simbólico de la selección durante la competencia.

Entre las principales condiciones mencionadas aparecen:

Garantías de visado para todos los jugadores y miembros del cuerpo técnico.

Compromiso de que las personas autorizadas a ingresar no sean interrogadas por autoridades migratorias.

Respeto al himno nacional iraní durante los partidos.

Permiso exclusivo para el ingreso de aficionados con la bandera oficial de Irán.

Limitación de las preguntas en conferencias de prensa únicamente a cuestiones técnicas y futbolísticas.

Refuerzo de la seguridad en aeropuertos, hoteles y trayectos hacia los estadios.

La federación manifestó preocupación por eventuales protestas o situaciones de tensión durante la estadía del seleccionado en los países anfitriones. Por esa razón, también reclamó protocolos de seguridad reforzados para toda la delegación.

Un contexto político y diplomático delicado

El reclamo iraní se produce en medio de un escenario de máxima tensión entre Irán y Estados Unidos. Ambos países se encuentran en guerra luego de que Washington iniciara el conflicto contra la República Islámica el 28 de febrero, aunque actualmente la situación permanece paralizada por una tregua.

Ese contexto político internacional se proyecta directamente sobre el Mundial 2026, especialmente porque Estados Unidos será uno de los principales organizadores del torneo y recibirá buena parte de los partidos de la competencia. En los últimos días, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló que no existirían inconvenientes para permitir el ingreso de los futbolistas iraníes. Sin embargo, aclaró que el gobierno estadounidense no autorizará el acceso al país de integrantes técnicos de la federación que, según Washington, mantengan vínculos con la Guardia Revolucionaria.

Las declaraciones profundizaron la preocupación de la dirigencia iraní, que considera indispensable obtener garantías claras antes del inicio del certamen.

El camino de Irán hacia el Mundial

Más allá de la controversia política y diplomática, la selección iraní ya aseguró su presencia deportiva en el Mundial 2026 luego de finalizar como líder del Grupo A en la tercera ronda de clasificación de la Confederación Asiática de Fútbol.

En la Copa del Mundo integrará el Grupo G junto a las selecciones de Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, en una zona que ya comienza a generar expectativa desde lo futbolístico, aunque ahora también queda atravesada por un conflicto institucional que podría condicionar la logística y la organización del torneo. Por el momento, la FIFA mantiene a Irán dentro del calendario oficial del Mundial. Sin embargo, el acceso de dirigentes, personal técnico y miembros de la delegación continúa sujeto a las políticas migratorias y de seguridad establecidas por los países anfitriones.

Mientras avanzan las negociaciones y crecen las tensiones diplomáticas, la presencia iraní en el Mundial 2026 quedó ligada no solo al rendimiento deportivo, sino también al complejo escenario político internacional que rodea al torneo más importante del fútbol mundial.