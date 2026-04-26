Josué "La Máquina" Agüero ganó por puntos y retuvo el título AMB

El boxeador catamarqueño Josué "La Máquina" Agüero volvió a ratificar su presente deportivo al imponerse por fallo unánime ante el mexicano Ángel Daniel García, en un combate disputado el sábado 25 de abril en Santiago de Chile. La pelea formó parte del festival denominado "KO a las drogas", escenario en el que el argentino llevó adelante su primera defensa del título Oro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la categoría superpluma.

En un contexto de exigencia, frente a un rival que llegaba con un destacado récord, Agüero logró sostener el control del combate a lo largo de todos los asaltos. La presentación no solo implicaba una defensa del cinturón, sino también una prueba para medir su crecimiento dentro de una división altamente competitiva.

Dominio sostenido y decisión unánime

Desde el inicio de la pelea, Agüero impuso su ritmo, mostrando solidez técnica y claridad en los intercambios. A lo largo de los rounds, el catamarqueño logró conectar los golpes más efectivos, lo que fue inclinando el desarrollo a su favor frente a un oponente que planteó resistencia y exigió en cada tramo del combate.

La resolución llegó a través de las tarjetas de los jueces, quienes otorgaron la victoria al argentino por decisión unánime, un resultado que reflejó el dominio ejercido durante toda la pelea. Este desenlace le permitió a "La Máquina" retener el título Gold AMB Superpluma, consolidando su condición de campeón en la categoría.

Entre los aspectos más relevantes del combate se destacan:

Control del ritmo de pelea por parte de Agüero

por parte de Agüero Mayor precisión en los golpes conectados

Respuesta sólida ante un rival exigente

Victoria por fallo unánime de los jueces

Un invicto que se extiende

Con este triunfo, Josué Agüero no solo defendió con éxito su cinturón, sino que también extendió su condición de invicto, un dato clave en la construcción de su carrera profesional. La continuidad de resultados positivos fortalece su posicionamiento en el plano internacional y lo proyecta dentro de la división de las 130 libras.

El combate ante García representaba un desafío significativo, tanto por la instancia —una defensa titular— como por el nivel del rival. En ese marco, la victoria adquiere mayor relevancia al evidenciar la capacidad del púgil argentino para sostener su rendimiento ante oponentes competitivos.

Proyección internacional

El desempeño de Agüero en Santiago de Chile reafirma su lugar como una de las principales promesas del boxeo argentino. La defensa exitosa del título Oro de la AMB se suma a su trayectoria invicta y contribuye a consolidar su perfil en el escenario internacional.

El festival "KO a las drogas" funcionó como plataforma para una presentación que no solo tuvo impacto deportivo, sino que también permitió visibilizar el crecimiento del boxeador en un ámbito competitivo fuera del país. En ese contexto, la actuación de "La Máquina" dejó en evidencia su evolución y su capacidad para sostener el protagonismo.

Una victoria trabajosa

El triunfo ante Ángel García fue descrito como una victoria trabajosa, lo que subraya el nivel de exigencia que planteó el combate. Sin embargo, Agüero logró resolver cada instancia con consistencia, manteniendo el control y evitando que el desarrollo se inclinara a favor de su rival.

La combinación de disciplina táctica, efectividad en los golpes y regularidad en todos los asaltos resultó determinante para alcanzar el resultado final. Este tipo de actuaciones refuerza su perfil competitivo y lo posiciona como un contendiente firme dentro de su categoría.

En síntesis, la presentación en Chile no solo significó una defensa exitosa del título, sino también un paso más en la consolidación de una carrera que continúa en ascenso. Josué "La Máquina" Agüero sostiene su invicto, retiene su cinturón y reafirma su lugar en el escenario internacional, en una división donde cada combate representa un nuevo desafío y una oportunidad para seguir creciendo.