Todo lo que tenés que saber del Road Show de Colapinto: horarios, TV y artistas

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para vivir una jornada sin precedentes con el Road Show de Franco Colapinto, quien este domingo protagonizará una exhibición callejera frente al Rosedal, en los Bosques de Palermo. El evento marcará el regreso de un monoplaza de Fórmula 1 a la ciudad tras 14 años, en una propuesta que busca recrear el clima de un "mini Gran Premio" en pleno espacio urbano.

El piloto de la escudería Alpine recorrerá un circuito especialmente diseñado sobre la avenida del Libertador, entre Bullrich y Casares, en un despliegue que incluirá múltiples accesos, escenarios y pantallas gigantes para garantizar la visibilidad del espectáculo. La expectativa es alta: se estima la presencia de 500 mil fanáticos, lo que convierte a la exhibición en uno de los eventos más convocantes del año.

Cómo será la experiencia para el público

La organización dispuso un esquema integral que permitirá a los asistentes participar desde las primeras horas del día. El ingreso comenzará a las 08:30 por Plaza Seeber y Plaza Sicilia, donde funcionará la Fan Zone, un espacio pensado para ofrecer una experiencia completa más allá de la pista.

Desde las 09:00, el predio estará plenamente operativo con propuestas que incluyen:

Opciones gastronómicas variadas

DJs en vivo

Actividades interactivas

Transmisiones en directo

Uno de los momentos centrales será la entrevista abierta a Franco Colapinto, que estará a cargo del periodista Juan Fossaroli, generando un contacto directo entre el piloto y el público antes del inicio de las exhibiciones en pista y los shows musicales.

Música, espectáculo y transmisión en vivo

El Road Show no se limitará al automovilismo. La propuesta incorpora una fuerte presencia artística con figuras reconocidas que aportarán un marco festivo a la jornada. La apertura musical estará a cargo de Soledad Pastorutti, mientras que uno de los shows principales tendrá como protagonista a Luck Ra.

A esta grilla se suma la participación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad, que ofrecerá una presentación en vivo, junto con DJs que mantendrán el clima de celebración durante toda la jornada. El objetivo es replicar el ambiente de un paddock internacional, donde la velocidad convive con el entretenimiento y la cultura.

El Road Show de Colapinto se transmite en vivo en Argentina. La cobertura principal está a cargo de ESPN (televisión) y Disney+ (streaming).

Cronograma completo del evento

La jornada estará organizada con un cronograma detallado que articula cada instancia del espectáculo:

08:30 - Apertura de accesos (Plaza Seeber y Plaza Sicilia)

- Apertura de accesos (Plaza Seeber y Plaza Sicilia) 09:00 - Apertura de la Fan Zone

- Apertura de la Fan Zone 11:00 - Presentación de la Orquesta Sinfónica

- Presentación de la Orquesta Sinfónica 11:25 - Entrevista a Franco Colapinto

- Entrevista a Franco Colapinto 11:50 - Show musical de Soledad Pastorutti

- Show musical de Soledad Pastorutti 12:00 - Inicio de la transmisión por ESPN en Disney+ (plan premium)

- Inicio de la transmisión por ESPN en Disney+ (plan premium) 12:45 - Primera salida a pista (Lotus E20)

- Primera salida a pista (Lotus E20) 13:55 - Show musical de Luck Ra

- Show musical de Luck Ra 14:30 - Segunda salida a pista (Mercedes-Benz W196 réplica)

- Segunda salida a pista (Mercedes-Benz W196 réplica) 15:15 - Tercera salida a pista (Lotus E20)

- Tercera salida a pista (Lotus E20) 15:55 - Truck Tour en bus descapotable

- Truck Tour en bus descapotable 16:15 - Cierre del evento

Un espectáculo sobre ruedas en plena ciudad

El eje central del Road Show será la posibilidad de ver a Colapinto al volante de modelos icónicos del automovilismo mundial. Entre ellos se destacan el Lotus E20 de Fórmula 1 y una réplica del Mercedes-Benz W196, que saldrán a pista en distintas tandas de aproximadamente 20 minutos cada una.

El circuito urbano permitirá una cercanía poco habitual entre el público y los vehículos, mientras que las pantallas gigantes ubicadas en puntos estratégicos —como Libertador y Casares, Libertador y Cavia y las inmediaciones del Planetario— garantizarán el seguimiento de cada instante.

El regreso de la Fórmula 1

El Road Show no solo representa un espectáculo de alto nivel, sino también un hito simbólico: el regreso de la Fórmula 1 a las calles porteñas después de más de una década. En ese contexto, la figura de Franco Colapinto se posiciona como uno de los grandes referentes del automovilismo nacional.

La jornada sintetiza velocidad, entretenimiento y masividad en un formato que apunta a dejar una marca en la agenda deportiva y cultural de la ciudad. Con una convocatoria estimada de medio millón de personas, el evento se proyecta como uno de los momentos más relevantes en la carrera del piloto y como una experiencia única para el público argentino.