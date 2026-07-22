La IFFHS contradijo a la FIFA y eligió a Messi como el mejor jugador del Mundial

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), reconocida organización que elabora clasificaciones y recopila datos históricos del deporte, eligió al astro argentino Lionel Messi como el mejor jugador del Mundial 2026, en contraste con la designación de Rodri, volante español, por la FIFA.

La prestigiosa entidad, creada por el alemán Alfredo W. Pöge, determinó que el capitán de la selección argentina fue, con "un veredicto inequívoco", el jugador más destacado de la Copa del Mundo llevada a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

El actual jugador del Inter Miami, ex Barcelona y Paris Saint-Germain, terminó su participación en la cita mundialista con 8 partidos jugados, misma cantidad de goles y 4 asistencias, con un puntaje promedio de 8.33, todo esto con 39 años de edad, sobreponiéndose a jóvenes estrellas como Kylian Mbappé (Francia), Lamine Yamal (España), Jude Bellingham (Inglaterra) y Erling Haaland (Noruega).

Lo cierto es que Messi disputó un Mundial muy por encima de sus expectativas, más allá de que es considerado uno de los mejores jugadores de la historia, debido a que llegaba al certamen jugando en una liga de menor nivel que la élite europea y con una edad más que avanzada para un futbolista.

Sin el capitán albiceleste, el combinado dirigido por Lionel Scaloni podría haber sufrido aún más durante el torneo y podría haber quedado eliminado en una ronda más temprana. Sin embargo, la presencia del "10" lo llevó a la final de la Copa del Mundo, instancia en la que cayó por 1-0 ante España y no pudo lograr el bicampeonato.

Por su parte, la FIFA optó por Rodri, centrocampista del Manchester City, como el mejor jugador del Mundial dado que logró quedarse con el título y fue determinante para mantener un orden en el mediocampo de España.

Asimismo, la IFFHS publicó el equipo ideal de la Copa del Mundo 2026 y Lionel Messi aparece como uno de los tres atacantes titulares, acompañado por Kylian Mbappé y Lamine Yamal, mientras que Rodri quedó marginado del once por detrás de Jude Bellingham, Michael Olise (Francia) y Ousmane Dembélé (Francia).