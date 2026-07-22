En medio de la polémica, se conoció completa la arenga de Argentina antes de la final ante España

La derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 todavía continúa generando repercusiones. En medio de las teorías conspirativas que circularon durante los últimos días, salió a la luz el video completo de la arenga del seleccionado argentino en los instantes previos a ingresar al MetLife Stadium.

Las imágenes, difundidas por ESPN, muestran la intimidad del plantel en el recorrido previo al partido decisivo. En ese momento, los jugadores intercambiaron indicaciones tácticas, mensajes de aliento y palabras destinadas a bajar la ansiedad antes de afrontar una final de máxima exigencia.

El primero en tomar la palabra fue Lionel Messi. El capitán buscó ordenar el clima interno y llevar la atención de sus compañeros hacia el aspecto estrictamente futbolístico. Su mensaje estuvo atravesado por un pedido reiterado de calma y concentración.

"Vamos muchachos, tranquilidad, gente, tranquilidad. Lo principal: estemos tranquilos, muchachos, estemos tranquilos. Tranquilidad. Pensemos en jugar nomás, ¿eh? Tranquilidad, olvidémonos de todo. Olvidémonos de todo. Solo juguemos. Pensemos en jugar nomás, gente, en jugar. Dale", expresó Messi.

La frase "olvidémonos de todo" fue luego uno de los elementos que mayor repercusión tuvo en las redes sociales, especialmente después de la derrota ante España. Sin embargo, según la información proporcionada, el mensaje del capitán apuntaba al clima externo y a las presiones propias de una final. No tenía relación con los condimentos extradeportivos de la semana.

El video completo de la arenga de Messi y el camino hacia la cancha:



"Vamos Nico, lo vas a borrar todo el partido".

"Vamos Dibu, firme en todas".

"Hoy es mi día, hoy será para la historia".



No parecen frases de un grupo que saliera a perder. pic.twitter.com/FqqZtfXpV5 \\\\\\\\\\\\\\\— Los Herederos de Alberdi (@LHDA16) July 21, 2026

El Dibu Martínez y las indicaciones para el Cuti Romero

Después de la intervención de Messi, Emiliano "Dibu" Martínez se acercó a Cristian "Cuti" Romero para marcarle una situación puntual que podía presentarse durante el desarrollo del partido.

"Son dos contra uno, si vos vas para afuera... Con Lamine te van a presionar. Fíjate el pase ese filtrado adentro, si es para poder girar a algún lado", le indicó el arquero al defensor.

La conversación reflejó la atención del plantel sobre los movimientos ofensivos de España y la necesidad de interpretar rápidamente las situaciones que podían producirse en el campo de juego. El arquero apuntó especialmente a una situación relacionada con la presión y con la posibilidad de que el rival buscara generar espacios mediante pases filtrados.

La charla sumó enseguida a Lisandro Martínez, quien también realizó una advertencia vinculada con los movimientos ofensivos del seleccionado español.

"Dibu, hay que tener cuidado cuando enganchan, que siempre tratan de abrir el pie, ¿no?", señaló el defensor. El intercambio entre los jugadores mostró el nivel de concentración del grupo en los segundos previos al comienzo del partido. Las indicaciones no se limitaron a los mensajes de motivación, sino que también incluyeron observaciones puntuales sobre el funcionamiento del rival y las situaciones que debían controlar.

Mensajes de confianza para Tagliafico y el arquero

Lisandro Martínez también tuvo palabras de aliento para Nicolás Tagliafico antes del duelo decisivo. "Vamos Nico, lo vas a borrar. Lo vas a borrar todo el partido", le dijo al defensor.

Luego, el jugador volvió a dirigirse al arquero con otro mensaje de confianza: "Vamos Dibu, firme en todas, metételo en la cabeza. Agarrá todas las pelotas, eh".

Las palabras reflejaron el clima de confianza que atravesaba al grupo antes de salir a disputar la final. En ese momento, los futbolistas se preparaban para un partido que luego se definiría por la mínima diferencia y que tendría al arquero argentino como uno de los principales protagonistas.

Messi ajustó detalles del mediocampo

En otro tramo del video, Messi volvió a intervenir para realizar una indicación táctica relacionada con el funcionamiento del mediocampo y la estructura defensiva del equipo.

El capitán habló con sus compañeros de la defensa y pidió que transmitieran una instrucción específica a Leandro Paredes y Enzo Fernández.

"Cuando pasen, deciles a Leandro y Enzo que no se vayan adelante", indicó Messi. En otro momento del recorrido, la misma indicación fue expresada de manera más precisa: "Cuando pasen, deciles a Leandro Paredes y Enzo Fernández que no se vayan para adelante".

El mensaje, breve y preciso, apuntaba a preservar la estructura defensiva del mediocampo frente a un rival que, tal como se vio durante el partido, tuvo la posesión del balón durante gran parte del juego. Messi no necesitó alzar la voz para transmitir la indicación. La intervención se produjo dentro del intercambio general del plantel, con el objetivo de mantener el orden ante un rival que exigía máxima concentración.

"Hoy es mi día, hoy será para la historia"

El tramo final del recorrido quedó marcado por un intercambio entre el Cuti Romero y el Dibu Martínez. El defensor se acercó al arquero y le dejó una frase que resumió el estado de ánimo del grupo antes de la final.

"Hoy llegó tu momento, eh", le dijo Romero. La respuesta de Martínez fue inmediata y estuvo cargada de confianza: "Hoy es mi día, hoy será para la historia".

La frase adquirió un peso particular a la luz de lo que ocurrió después. El arquero fue figura de Argentina con varias tapadas ante Yamal y Mikel Oyarzabal, mientras el seleccionado argentino peleó el partido hasta el final antes de caer 1 a 0 ante España.

La arenga completa permitió conocer el clima interno del plantel en los instantes previos al partido. Allí aparecieron el pedido de tranquilidad de Messi, las indicaciones defensivas del Dibu Martínez, las advertencias de Lisandro Martínez, los mensajes de confianza para Tagliafico y el intercambio final entre Romero y el arquero.