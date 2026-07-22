Casi una tragedia: balearon los micros que trasladaba a hinchas de Tigre en Uruguay

Lo que debía ser una jornada de fiesta futbolística para los hinchas de Tigre tras la victoria ante Nacional en el Gran Parque Central estuvo a punto de convertirse en una verdadera tragedia, con una emboscada que dejó hinchas argentinos heridos.

Durante la madrugada, la caravana de colectivos que trasladaba a la parcialidad del "Matador" de regreso a la Argentina fue emboscada y atacada a piedrazos y balazos por un grupo de barras locales.

El grave incidente ocurrió a la altura de la Ruta 1 y Camino Cibils, poco después de que las fuerzas de seguridad locales liberaran el trayecto para el retorno de la delegación de simpatizantes.

El periodista Luciano García, quien se encontraba cubriendo la travesía de los hinchas en el lugar, visibilizó la gravedad del hecho a través de sus redes sociales.

"La policía liberó a los micros de Tigre que estaban emprendiendo el regreso y barras locales atacaron a balazos a dos de los ómnibus. Fue en la Ruta 1 y Camino Cibils. El club ya está al tanto y en contacto. Hay heridos pero no de gravedad. Repudiable y horrible", detalló el periodista.

Disparos, vidrios rotos y un hincha de Tigre herido en Uruguay

El ataque más feroz se concentró en los vehículos que encabezaban la caravana. Según precisó el periodista, el Micro 3 recibió disparos de arma de fuego que perforaron los cristales, mientras que en el Micro 7 se registraron impactos que terminaron provocando heridas a uno de los pasajeros.

"Gente que iba en el Micro 3, el que iba adelante de todo y que fue baleado, me manda estas fotos. De milagro no fue una tragedia. Hay un herido del micro 7, el otro baleado, que tuvo que ser trasladado. La gente del micro 3 ya fue subida a otro bus y están en viaje", relató García sobre los momentos de mayor tensión.