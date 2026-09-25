Juegos Suramericanos: Argentina va por más medallas en una jornada decisiva antes del cierre

Los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 ingresan este viernes 25 de septiembre en su anteúltima jornada de actividad, con una programación que concentrará numerosas participaciones argentinas y varias instancias decisivas. La actividad se desarrollará en las sedes de Santa Fe, Rosario y Rafaela, con competencias desde las primeras horas de la mañana y encuentros que se extenderán hasta la noche.

Para la delegación argentina será una fecha clave, no solamente por la cantidad de atletas que estarán en competencia, sino también por la posibilidad concreta de disputar medallas en distintas disciplinas. El gran foco estará puesto en las ramas masculinas de fútbol y vóley, cuyos seleccionados afrontarán sus respectivas finales por la medalla de oro.

El seleccionado argentino de fútbol se medirá con Paraguay desde las 15, mientras que el conjunto nacional de vóley enfrentará a Chile a partir de las 19. Ambos encuentros representan los principales acontecimientos de la jornada y pondrán en juego directamente el título.

Fútbol y vóley, por el oro

La jornada tendrá dos finales que concentrarán buena parte de la atención argentina. El fútbol masculino jugará a las 15 frente a Paraguay, con la medalla de oro como objetivo.

Cuatro horas después, desde las 19, será el turno del vóley masculino, que tendrá como rival a Chile también con el oro en juego. Estos dos encuentros serán los principales eventos de una programación que comenzará mucho antes y que tendrá representantes argentinos en numerosas disciplinas.

Los Pibes van por el Oro

El cronograma de las finales es:

15.00: fútbol masculino, Argentina vs. Paraguay, por la medalla de oro.

fútbol masculino, Argentina vs. Paraguay, por la medalla de oro. 19.00: vóley masculino, Argentina vs. Chile, por la medalla de oro.

A estos partidos se sumarán otros dos compromisos importantes durante la tarde y la noche: las semifinales de waterpolo femenino y masculino, ambas frente a Colombia.

Una mañana con múltiples disciplinas

La actividad argentina comenzará desde las 8.00, con las competencias de canotaje sprint, y continuará durante toda la mañana con representantes nacionales en karate, surf, tiro con arco, bádminton, canotaje slalom, escalada deportiva, taekwondo y pádel.

El volumen de competencias refleja la amplitud de la participación argentina en esta edición de los Juegos Suramericanos y la importancia de una jornada en la que varios atletas buscarán avanzar hacia las instancias definitorias. Desde las 8, en canotaje sprint, competirán:

Brenda Rojas.

Magdalena Garro.

Agustín Vernice.

Gonzalo Carreras.

Sabrina Zuccoli.

Aramis Sánchez.

Joaquín Gallardo.

Manuel Orero.

Tais Trimarchi.

A partir de las 9 será el turno del karate, con Selena Luján, Yamila Benítez, Diomid Petrenko y Kevin Molina. También desde las 9 tendrá participación el equipo argentino de surf, con Thiago Passeri, Evelyn Gontier e Isabella Assmann.

Tiro con arco, bádminton y canotaje

A las 9.20 se producirán dos cruces de tiro con arco por equipos mixtos. En la modalidad recurvo, Argentina enfrentará a Perú, mientras que en compuesto el rival será Chile.

La actividad continuará desde las 9.30 con bádminton, disciplina en la que participará Nicolás Oliva. A las 9.50, Iris Castiglione competirá en canotaje slalom Kayak Cross femenino.

Quince minutos más tarde, a las 10.15, será el turno del canotaje slalom KX Kayak Cross masculino, con la participación de Matías Contreras. La agenda de estas disciplinas quedará conformada de la siguiente manera:

9.20: tiro con arco por equipos mixtos, recurvo: Argentina vs. Perú.

tiro con arco por equipos mixtos, recurvo: Argentina vs. Perú. 9.20: tiro con arco por equipos mixtos, compuesto: Argentina vs. Chile.

tiro con arco por equipos mixtos, compuesto: Argentina vs. Chile. 9.30: bádminton, Nicolás Oliva.

bádminton, Nicolás Oliva. 9.50: canotaje slalom KX femenino, Iris Castiglione.

canotaje slalom KX femenino, Iris Castiglione. 10.15: canotaje slalom KX masculino, Matías Contreras.

Escalada deportiva y taekwondo

La escalada deportiva tendrá presencia argentina tanto en la rama masculina como en la femenina desde las 10. En la competencia masculina participarán Jerónimo Boque, Francisco Medina y Alejo Suter.

En la rama femenina competirán María Aguado, María Herrera y Marian Luna. También desde las 10 habrá actividad en taekwondo, con la participación de Clara Ansedes y Fernando Gilette. La concentración de disciplinas durante la mañana marcará uno de los tramos más intensos de la jornada, con varios representantes argentinos buscando avanzar en sus respectivas pruebas.

Pádel y tenis de mesa completan la actividad

Desde las 11, la delegación argentina tendrá presencia en pádel, con Victoria Vilchez, María Mosca, Santino Contreras e Ignacio Piotto. Una hora después, a las 12, el seleccionado argentino de tenis de mesa por equipos femenino enfrentará a Colombia.

La agenda continuará luego durante la tarde, cuando se concentren algunas de las competencias más importantes del día. A las 15 habrá tres actividades simultáneas:

Waterpolo femenino: Argentina vs. Colombia, semifinal.

Argentina vs. Colombia, semifinal. Tiro con arco femenino, recurvo: participación de Alma Pueyo.

participación de Alma Pueyo. Fútbol masculino: Argentina vs. Paraguay, por la medalla de oro.

La coincidencia horaria obligará a distribuir la atención entre diferentes escenarios, con representantes argentinos compitiendo por avanzar en sus respectivas disciplinas y, en el caso del fútbol, por quedarse directamente con una medalla dorada.

Una noche con finales y semifinales

La actividad argentina continuará durante la noche. A las 19, el seleccionado masculino de vóley jugará ante Chile por la medalla de oro. Media hora después, desde las 19.30, habrá dos compromisos más. El seleccionado argentino de handball masculino enfrentará a Uruguay, mientras que el equipo nacional de waterpolo masculino disputará una de las semifinales frente a Colombia.

De esta manera, la jornada tendrá actividad prácticamente sin interrupciones desde las 8 hasta la noche, con competencias individuales, cruces por equipos, semifinales y dos finales por la medalla de oro.

La agenda completa de Argentina

El cronograma previsto para este viernes 25 de septiembre incluye:

8.00: Canotaje Sprint.

Canotaje Sprint. 9.00: Karate.

Karate. 9.00: Surf.

Surf. 9.20: Tiro con arco por equipos mixtos, recurvo, Argentina vs. Perú.

Tiro con arco por equipos mixtos, recurvo, Argentina vs. Perú. 9.20: Tiro con arco por equipos mixtos, compuesto, Argentina vs. Chile.

Tiro con arco por equipos mixtos, compuesto, Argentina vs. Chile. 9.30: Bádminton.

Bádminton. 9.50: Canotaje Slalom Kayak Cross femenino.

Canotaje Slalom Kayak Cross femenino. 10.00: Escalada deportiva masculina.

Escalada deportiva masculina. 10.00: Escalada deportiva femenina.

Escalada deportiva femenina. 10.00: Taekwondo.

Taekwondo. 10.15: Canotaje Slalom KX Kayak Cross masculino.

Canotaje Slalom KX Kayak Cross masculino. 11.00: Pádel.

Pádel. 12.00: Tenis de mesa por equipos femenino, Argentina vs. Colombia.

Tenis de mesa por equipos femenino, Argentina vs. Colombia. 15.00: Waterpolo femenino, Argentina vs. Colombia, semifinal.

Waterpolo femenino, Argentina vs. Colombia, semifinal. 15.00: Tiro con arco femenino, recurvo, Alma Pueyo.

Tiro con arco femenino, recurvo, Alma Pueyo. 15.00: Fútbol masculino, Argentina vs. Paraguay, por la medalla de oro.

Fútbol masculino, Argentina vs. Paraguay, por la medalla de oro. 19.00: Vóley masculino, Argentina vs. Chile, por la medalla de oro.

Vóley masculino, Argentina vs. Chile, por la medalla de oro. 19.30: Handball masculino, Argentina vs. Uruguay.

Handball masculino, Argentina vs. Uruguay. 19.30: Waterpolo masculino, Argentina vs. Colombia, semifinal.

Además, a falta de confirmación de las nóminas oficiales, también habrá argentinos en disciplinas como atletismo, donde estarán en juego medallas.