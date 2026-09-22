Juegos Suramericanos: Las Leonas y Los Leones enfrentan a Chile por el oro

Los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026 tendrán este martes una jornada decisiva para el hockey argentino, con Las Leonas y Los Leones frente a Chile en la definición por la medalla de oro.

Los dos seleccionados argentinos llegan a sus respectivos partidos decisivos después de completar una fase regular de gran contundencia y buscarán cerrar sus campañas con una nueva consagración. El equipo masculino se enfrentará a Chile desde las 13.30, mientras que el conjunto femenino hará lo propio a las 15.45.

Los encuentros podrán seguirse en vivo a través de TyC Sports, ESPN Premium y Disney +, en una jornada en la que Argentina volverá a competir por uno de los principales objetivos del certamen.

El contexto general de la delegación nacional también tiene como referencia la ubicación de Argentina en el medallero. El país se mantiene actualmente en el segundo lugar, con un total de 46 medallas de oro, 62 de plata y 79 de bronce.

En ese escenario, las dos finales de hockey representan nuevas posibilidades para ampliar la cosecha argentina y, al mismo tiempo, cerrar de la mejor manera los recorridos que ambos seleccionados construyeron durante la competencia.

Los Leones llegan invictos

El seleccionado masculino afrontará la final después de completar una fase inicial invicta. En el formato de todos contra todos, Los Leones construyeron una campaña sólida y superaron con holgura a cada uno de sus rivales de la región. El equipo mostró durante esa primera etapa dos características centrales: efectividad ofensiva y solidez defensiva. Los números reflejan con claridad ese recorrido.

En los cuatro partidos disputados durante la fase regular, Los Leones marcaron 36 goles a favor y recibieron solamente dos en contra.

Esa diferencia les permitió finalizar en el primer lugar de la tabla general y obtener la clasificación directa a la final por la medalla de oro.

Los datos de la campaña muestran una producción ofensiva especialmente elevada, acompañada por una defensa que permitió apenas dos goles en cuatro encuentros. Con ese recorrido, el seleccionado argentino llegó al partido decisivo sin derrotas y con el objetivo de completar la competencia con una nueva medalla dorada.

Un historial perfecto en los Juegos Sudamericanos

La final frente a Chile también tendrá como antecedente el recorrido histórico de Los Leones en los Juegos Sudamericanos. El seleccionado argentino ostenta una efectividad del 100% de títulos conquistados en sus participaciones en esta competencia. Hasta el momento, ganó la medalla de oro en Buenos Aires 2006, Santiago 2014, Cochabamba 2018 y Asunción 2022.

La última consagración tuvo precisamente a Chile como rival en el partido definitorio. En la edición disputada en suelo paraguayo, Argentina se impuso por 3-1 ante Los Diablos chilenos y volvió a quedarse con la medalla de oro.

Ese antecedente vuelve a colocar frente a frente a dos seleccionados que ya protagonizaron una definición por el título en la edición anterior mencionada en el material. Ahora, cuatro años después de aquella final, Los Leones vuelven a encontrarse con Chile en el partido por el oro, luego de haber completado una fase regular con 36 goles convertidos y apenas dos recibidos.

Las Leonas, también con paso firme hacia la final

El seleccionado femenino argentino llega al duelo decisivo después de una fase de grupos igualmente contundente. Las Leonas dominaron la ronda de todos contra todos de principio a fin y finalizaron esa etapa con un registro perfecto: cuatro victorias, 43 goles a favor y solamente dos goles en contra.

La producción les permitió alcanzar el liderazgo absoluto de la tabla de posiciones y obtener el pase directo a la final. Su rival será Las Diablas de Chile, que terminaron en el segundo lugar de la clasificación y consiguieron de esa manera su lugar en el encuentro decisivo.

Al igual que ocurrió con Los Leones, el seleccionado argentino llega a la final después de exhibir una diferencia significativa entre los goles convertidos y los recibidos. Las Leonas marcaron 43 tantos durante la fase regular y solamente concedieron dos. El recorrido les permitió llegar al partido por la medalla de oro con la condición de líderes de la competencia y frente al equipo que ocupó el segundo puesto.

El antecedente de Asunción 2022

La final femenina tendrá además un antecedente diferente al recorrido del seleccionado masculino. En los Juegos Sudamericanos de Asunción 2022, Chile logró interrumpir la racha de coronaciones argentinas. El partido terminó 0-0 durante el tiempo reglamentario, por lo que la definición se trasladó a los shoot outs.

En esa instancia, Chile se impuso por 3-2 y se quedó con la medalla de oro. Aquel resultado significó la obtención del título para Las Diablas y dejó a Argentina con la medalla de plata.

Cuatro años después, ambos equipos vuelven a encontrarse en una final de los Juegos Sudamericanos, aunque con planteles que presentan cambios respecto de aquella edición. Del seleccionado argentino que disputó aquella competencia en Paraguay, solamente tres Leonas repiten certamen.

Ellas son:

Sofía Cairó.

Catalina Andrade.

Ana Luz Dodorico.

Las tres forman parte ahora del equipo que buscará recuperar la medalla de oro frente a Chile.

Dos finales, un mismo rival

La particularidad de la jornada estará dada también por la coincidencia del rival. Los Leones y Las Leonas enfrentarán a Chile en sus respectivos partidos por la medalla de oro de los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026.

El seleccionado masculino saldrá a la cancha a las 13.30, mientras que el femenino jugará desde las 15.45.

En ambos casos, Argentina llega al partido decisivo después de terminar en el primer lugar de sus respectivas fases regulares. Los Leones lo hicieron con cuatro partidos disputados, 36 goles a favor y dos en contra; Las Leonas, con cuatro victorias, 43 goles convertidos y dos recibidos.

La jornada tendrá además el antecedente de dos finales anteriores entre argentinos y chilenos en la edición de Asunción 2022: una con triunfo argentino en la rama masculina por 3-1, y otra con victoria chilena en la femenina después del 0-0 reglamentario y el 3-2 en shoot outs.