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Lanús derrotó a Estudiantes y se metió en zona de playoffs

En el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, el Granate venció 2-1 al Pincha por la fecha 10 del campeonato, encuentro correspondiente a la Zona A.

21 Septiembre de 2026 23.59

Lanús fue más efectivo esta noche tras derrotar como local por 2 a 1 a Estudiantes y por ahora se mete en los puestos de playoffs, en un partido válido por la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Gonzalo Lobos, a los 13 minutos de la etapa inicial, y Eduardo Salvio, de penal, a los 15 del complemento, marcaron los goles del "Granate", mientras que Leandro González Pírez, a los 39 del segundo período, descontó para el "Pincha".

Con este triunfo, Lanús quedó séptimo con 16 puntos y se mete en los playoffs, mientras que Estudiantes se ubica undécimo, con 10 y hasta el momento se queda afuera de la próxima instancia del certamen.

El elenco del sur del Conurbano visitará a Newell´s el 3 de octubre a las 17:00, mientras que el conjunto platense recibirá el lunes 5 de octubre a las 19:00 a Gimnasia de Mendoza.

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