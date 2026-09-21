Lanús derrotó a Estudiantes y se metió en zona de playoffs

Lanús fue más efectivo esta noche tras derrotar como local por 2 a 1 a Estudiantes y por ahora se mete en los puestos de playoffs, en un partido válido por la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Gonzalo Lobos, a los 13 minutos de la etapa inicial, y Eduardo Salvio, de penal, a los 15 del complemento, marcaron los goles del "Granate", mientras que Leandro González Pírez, a los 39 del segundo período, descontó para el "Pincha".

Con este triunfo, Lanús quedó séptimo con 16 puntos y se mete en los playoffs, mientras que Estudiantes se ubica undécimo, con 10 y hasta el momento se queda afuera de la próxima instancia del certamen.

El elenco del sur del Conurbano visitará a Newell´s el 3 de octubre a las 17:00, mientras que el conjunto platense recibirá el lunes 5 de octubre a las 19:00 a Gimnasia de Mendoza.