Martes en los Juegos Suramericanos: Las Leonas van por otro triunfo y debuta el vóley femenino

Los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 continúan este martes 15 de septiembre con una extensa agenda deportiva que tendrá a numerosos atletas argentinos como protagonistas. Después de las primeras jornadas de competencia, la delegación nacional buscará seguir aumentando su cosecha de medallas en una programación que reunirá disciplinas individuales y por equipos en distintas sedes.

Entre los principales atractivos de la jornada aparecen Las Leonas, que volverán a presentarse después de su debut con goleada, y la selección argentina femenina de vóley, que hará su estreno en el torneo frente a Paraguay. A estas competencias se sumará una amplia participación nacional en remo, tiro deportivo, patinaje artístico, ciclismo, golf, esgrima, vóley de playa, clavados, BMX Freestyle, patinaje de velocidad, gimnasia artística, boxeo, sóftbol y bochas.

Los Juegos Suramericanos reúnen a más de 4000 atletas de 15 países y la competencia se extenderá hasta el 26 de septiembre. Rosario, la ciudad de Santa Fe y Rafaela son las sedes principales de un evento que concentra durante estas jornadas una intensa actividad deportiva.

Remo y tiro deportivo abren la agenda

La actividad argentina comenzará desde temprano. A las 9:00, en la Laguna Setúbal de Santa Fe, competirán Emiliano Calderón, Elena Cerrudo, Ignacio Pacheco y Máximo Pacheco en las series de M2X, MIX8+ y W1X.

El remo convencional comenzará este martes y tendrá actividad hasta el viernes 18 de septiembre, por lo que la participación argentina en esta disciplina se extenderá durante varias jornadas.

También a las 9:00 comenzará el tiro deportivo en el Centro Internacional de Tiro de Recreo. La delegación argentina participará en las distintas pruebas programadas para la jornada, con presencia de Federico Gil, Ariel Romero y Mara Kucharski. La actividad se extenderá aproximadamente hasta las 14:50 y continuará hasta el 20 de septiembre.

Una mañana cargada de disciplinas

El patinaje artístico tendrá participación argentina desde las 9:00, con representantes en las ramas femenina y masculina.

En la rama femenina competirán:

Valentina Longo

Micaela Lopetegui

Camila Belén Telloy

Delfina Veljanovich

En la rama masculina estarán:

Donato Matroianni

Juan Segundo Rodríguez

Ulises Loiseau Buchele

Facundo Nueva Biza

También a las 9:00 será el turno del ciclismo de ruta femenino, con Delfina Dibella, mientras que en la rama masculina participará Mateo Kalejman.

A las 9:44, el golf contará con Miguel Carballo, Agustín Oliva Pinto, Mía Yaya y Ana Giuliano. En tanto, desde las 10:00, la competencia de esgrima tendrá a María Perroni, Candela Espinosa, Jesús Lugones y Alec Brooke.

El vóley de playa, con varias duplas argentinas

La jornada tendrá una fuerte presencia argentina en el vóley de playa, con partidos correspondientes tanto a la rama masculina como a la femenina en el Rural Picadero de Rosario.

A las 13:00, Maciel Bueno y Bautista Amieva disputarán la clasificación del 9° al 12° puesto masculino. Una hora después, a las 14:00, llegará uno de los compromisos femeninos de la jornada. Brenda Churín y Belén Enríquez jugarán los cuartos de final femeninos, con el objetivo de avanzar a las semifinales.

A las 15:00, también en el Rural Picadero, será el turno de Morena Abdala y Agostina Ghigliazza, quienes disputarán otros cuartos de final femeninos y buscarán alcanzar las semifinales.

En el cuadro masculino, los hermanos Nicolás Capogrosso y Tomás Capogrosso jugarán los cuartos de final. Sus partidos están previstos para las 16:00 y 17:00, de acuerdo con el orden del cuadro.

Debut del vóley femenino y segundo partido de Las Leonas

Uno de los momentos centrales de la jornada llegará a las 15:00, cuando la selección femenina argentina de vóley se presente en el Estadio Cubierto Claudio Newell, en Rosario, para enfrentar a Paraguay.

Será el debut de Argentina en el torneo, en una presentación que se suma a la agenda de equipos nacionales que competirán este martes. Una hora después, a las 16:00, en el Estadio ASH de Santa Fe, será el turno de Las Leonas. El seleccionado argentino femenino de hockey enfrentará a Uruguay en su segundo partido de los Juegos Suramericanos.

Argentina llega a este compromiso después de haber debutado con una goleada, por lo que buscará conseguir un nuevo triunfo en la competencia. El otro encuentro femenino de hockey programado para la jornada será Chile-Perú, desde las 10:00.

BMX, patinaje, gimnasia y boxeo

El BMX Freestyle también tendrá presencia argentina. A las 14:30, Analía Zacarías disputará la final femenina. Más tarde, a las 16:30, Manuel Turone competirá en la final 2 masculina.

En el patinaje de velocidad, desde las 16:00 en el Patinódromo Municipal de Rosario, Naiara Loreley Sagasti y Lucía Monje participarán en la final de 5.000 metros por puntos.

La gimnasia artística tendrá sus finales de aparatos desde las 16:20, en el Invencible Arena de Rosario. En la rama masculina participarán Santiago Mayol, Matías Coralizzi, Ico Chiapponi y Daniel Villafañe, mientras que en la rama femenina competirán Emilia Acosta, María Estoco y Julieta Lucas.

El boxeo tendrá dos presentaciones argentinas. A las 16:30, Mateo Tavarone competirá en la categoría masculina de hasta 70 kilos. A las 17:45, será el turno de Víctor Roldán, en la categoría masculina de hasta 80 kilos.

SUP y clavados completan la programación

En la Laguna Setúbal de Santa Fe, a las 12:00, se desarrollará la competencia de SUP, con participación de Santino Luca Basaldella e Ignacio Arias en la prueba de sprint masculino.

Por su parte, a las 13:00, los clavados femeninos tendrán como representantes argentinas a Auka Sosa y Azul Chiorazzo.

El sóftbol argentino comienza su participación

La agenda también tendrá actividad en Paraná. Desde las 18:00 en adelante, en el Estadio Mundialista, el seleccionado argentino femenino de sóftbol comenzará su participación en el torneo. Argentina afrontará dos partidos correspondientes a la fase inicial:

18:00: Argentina vs. Bolivia.

Argentina vs. Bolivia. 20:30: Argentina vs. Colombia.

Será, de esta manera, otra jornada de intensa actividad para los seleccionados y atletas nacionales.

Bochas: tres bloques de competencia

La delegación argentina de bochas también tendrá actividad en la Estación Belgrano de Santa Fe, donde afrontará las fases clasificatorias.

La programación estará dividida en tres bloques:

8:00 a 12:30

15:30 a 18:30

19:00 a 20:00

Con esta agenda, los Juegos Suramericanos volverán a concentrar durante todo el martes una amplia representación argentina en diferentes escenarios. Desde las primeras horas de la mañana hasta la noche, los atletas nacionales participarán en competencias individuales, pruebas por equipos y cruces decisivos, mientras la delegación busca continuar incrementando su cosecha de medallas en Santa Fe 2026.