Klopp apuntó contra Infantino y planteó la necesidad de renovar la conducción de la FIFA

Jürgen Klopp cuestionó la gestión de Gianni Infantino al frente de la FIFA y planteó la necesidad de renovar la conducción del organismo. El entrenador de la selección de Alemania comparó su mandato con el de Joseph Blatter y sostuvo que un cambio en la presidencia tendría sentido.

"No pensaba que las cosas pudieran ir a peor después de Sepp Blatter, pero alguien ha conseguido exactamente eso", expresó el exdirector técnico del Liverpool durante una conferencia de prensa realizada este domingo en Berlín.

El encuentro con los medios se desarrolló antes del partido que Alemania disputará el lunes frente a Países Bajos por la Liga de Naciones. Allí, Klopp profundizó sus cuestionamientos y consideró que existe consenso sobre la necesidad de una nueva conducción.

"Llevo muchos años siguiendo el fútbol. Hay personas que saben mucho más de esto que yo. Pero creo que ahora la mayoría coincide en que un cambio tendría mucho sentido", manifestó. Luego agregó: "Seguramente la próxima persona que llegue podrá hacer un mejor trabajo".

Las críticas de Klopp a la gestión de Infantino

Infantino ocupa la presidencia de la FIFA desde 2016 y durante su mandato impulsó distintas iniciativas comerciales y cambios vinculados a las competencias internacionales. Entre las decisiones cuestionadas por sus detractores aparecen las propuestas relacionadas con los derechos comerciales de los mundiales y la creación de un premio de la Paz, que fue otorgado al presidente estadounidense Donald Trump.

En ese contexto, Klopp sostuvo que quien asuma la conducción del organismo debería priorizar el futuro del deporte y no los intereses económicos.

"Hay personas a las que realmente les importa el futuro del fútbol, gente que no se mueve por intereses económicos. Si alguien así llegara a ser presidente, sería una mejora significativa", afirmó.

Cuándo serán las próximas elecciones de la FIFA

Las elecciones para definir al próximo presidente de la FIFA están previstas para el 18 de marzo de 2027, durante el Congreso que se realizará en Rabat, Marruecos.

Infantino buscará continuar al frente del organismo, mientras que también surgieron nombres que podrían presentarse como alternativas. Entre ellos fue mencionado Arsène Wenger, actual director de Desarrollo del Fútbol Mundial de la FIFA.

Consultado sobre esa posibilidad, Klopp evitó confirmar si respaldaría una eventual candidatura, aunque destacó al exentrenador francés: "He oído algo sobre él. No sé si es verdad o mentira, pero es un buen hombre".