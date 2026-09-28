La AFA confirmó el calendario de la Selección y el horario del último partido de Messi

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó cuándo se disputarán los tres partidos que tendrá la Selección argentina en los próximos días, en una serie de amistosos que enfrentará al equipo conducido por Lionel Scaloni con Bolivia, Burkina Faso y Benín.

El calendario contempla dos encuentros en el estadio Monumental y uno en el estadio Mario Alberto Kempes. La serie comenzará el miércoles 30 de septiembre, continuará el sábado 3 de octubre y tendrá su cierre el martes 6 de octubre. El cronograma confirmado es el siguiente:

Miércoles 30 de septiembre, 21.00: Argentina vs. Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes .

Argentina vs. Bolivia, en el . Sábado 3 de octubre, 21.00: Argentina vs. Burkina Faso, en el Monumental .

Argentina vs. Burkina Faso, en el . Martes 6 de octubre, 20.00: Argentina vs. Benín, nuevamente en el Monumental.

El último partido tendrá un significado particular, ya que será el último compromiso de Lionel Messi con la Selección argentina en el país, de acuerdo con la información difundida.

Messi y una despedida especial ante Benín

El encuentro frente a Benín, previsto para el martes 6 de octubre a las 20, será el cierre de esta serie de amistosos y tendrá como condimento especial la presencia de Lionel Messi.

El capitán argentino integra la lista final de convocados confeccionada por Lionel Scaloni y estará en el partido que se disputará en el estadio Monumental. La particularidad de este encuentro estará vinculada precisamente con el recorrido de Messi junto a la Selección argentina en territorio nacional, ya que se tratará de su último compromiso con el seleccionado en el país.

La jornada del 6 de octubre, por lo tanto, cerrará la agenda de tres partidos que tendrá el equipo argentino y concentrará una atención especial alrededor de la participación del futbolista.

La preparación comienza nuevamente en Ezeiza

Mientras se acerca el primero de los tres amistosos, la Selección argentina retomará los entrenamientos este lunes 28 de septiembre en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza.

El equipo de Lionel Scaloni continuará allí su preparación de cara al partido ante Bolivia, previsto para el miércoles 30 de septiembre a las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes. La práctica comenzará a las 16.00 y contará con 30 minutos abiertos para la prensa. El plantel volverá a trabajar después del domingo libre.

La agenda de preparación continuará el martes 29 de septiembre, cuando el entrenador brindará una conferencia de prensa y posteriormente el plantel realizará un nuevo entrenamiento.

La agenda de la Selección

El cronograma confirmado para los primeros días de trabajo establece dos jornadas de actividad antes del encuentro frente a Bolivia.

Lunes 28 de septiembre

16.00: entrenamiento.

entrenamiento. Los primeros 30 minutos estarán abiertos a los medios acreditados por AFA de manera anual.

Martes 29 de septiembre

14.15: conferencia de prensa de Lionel Scaloni .

conferencia de prensa de . 15.30: entrenamiento.

entrenamiento. Los primeros 15 minutos estarán abiertos a los medios acreditados por AFA de manera anual.

De esta manera, el cuerpo técnico tendrá las jornadas previas al debut en esta serie de amistosos para continuar con la preparación del equipo y definir los detalles para el compromiso frente a Bolivia.

La lista final de convocados

Lionel Scaloni definió una lista final de 35 futbolistas para los amistosos de la Selección argentina. La convocatoria reúne arqueros, defensores, mediocampistas y delanteros, con Lionel Messi entre los nombres citados.

Los convocados son: