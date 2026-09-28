Messi quedó a dos goles de alcanzar el récord mundial de tiro libre

Lionel Messi volvió a marcar de tiro libre con Inter Miami y alcanzó una nueva marca individual que lo acerca al récord histórico del fútbol mundial en esta especialidad.

El capitán argentino convirtió ante Columbus Crew y llegó a 76 goles de tiro libre en su carrera, cifra que le permitió quedar segundo en soledad en el ranking histórico.

Messi apareció a los 33 minutos del primer tiempo, cuando Inter Miami perdía 1-0 por un penal convertido por Josef Martínez. Desde un ángulo muy cerrado, prácticamente a la altura del córner, el rosarino ejecutó un zurdazo que pasó por encima del arquero Patrick Schulte y se metió junto al segundo palo para establecer el 1-1 parcial.

Aunque Inter Miami terminó perdiendo el encuentro por un gol agónico de Jamal Thiare, Messi volvió a ampliar su registro de goles de pelota parada.

Con esta conquista, el argentino volvió a despegarse de Jair Rosa Pinto, a quien había superado previamente al alcanzar los 75 goles ante San Diego. Ahora, Messi suma 76 y quedó a dos tantos del brasileño Marcelinho Carioca, que registra 78.

De acuerdo con estos registros, el argentino necesita dos goles más para igualar el récord y tres para convertirse en el máximo goleador histórico de tiro libre.

Cómo quedó el ranking histórico de goles de tiro libre

El nuevo gol de Messi modificó nuevamente la clasificación de los principales especialistas en pelota parada. El argentino dejó atrás a Roberto Dinamite y Jair Rosa Pinto y quedó solamente por debajo de Marcelinho.

Marcelinho Carioca (Brasil): 78 goles

Lionel Messi (Argentina): 76

Jair Rosa Pinto (Brasil): 74

Roberto Dinamite (Brasil): 73

Juninho Pernambucano (Brasil): 72

La escalada de Messi hasta el segundo puesto se produjo después de una seguidilla de goles de tiro libre.

Durante 2026 convirtió ante New York City, Jordania durante el Mundial, San Diego y ahora Columbus Crew, además de sus dos tantos frente a Montréal.

A los 39 años, el rosarino continúa sumando conquistas en una de las especialidades que marcaron su carrera. Ahora, tiene por delante un nuevo objetivo individual: dos goles de tiro libre lo separan de Marcelinho Carioca y del primer puesto del ranking histórico, según los registros citados.

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