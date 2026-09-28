Tras el triunfo de Boca, así está el cuadro de semifinales de la Copa Argentina 2026

Boca Juniors protagonizó este domingo una de las remontadas más destacadas de la Copa Argentina 2026 y consiguió avanzar a las semifinales después de vencer 3-2 a Racing en los cuartos de final. El encuentro se disputó en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario, y tuvo como árbitro a Andrés Gariano.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena tuvo que atravesar un escenario adverso, ya que comenzó el partido dos goles abajo. Racing logró ponerse en ventaja con los tantos de Gastón Lodico y Adrián "Maravilla" Martínez, pero Boca consiguió revertir completamente el resultado durante el desarrollo del encuentro.

La gran figura de la remontada fue Enner Valencia, quien ingresó a los 56 minutos y terminó convirtiendo un hattrick, con sus tres goles marcados de cabeza. La actuación del delantero permitió que el Xeneize pasara de estar 0-2 abajo a imponerse 3-2 y sellara su clasificación entre los cuatro mejores equipos del certamen.

Una remontada que cambió el cuadro

El triunfo ante Racing no solamente le permitió a Boca avanzar de ronda. También definió uno de los cruces de las semifinales de la Copa Argentina.

El próximo rival del conjunto de Arruabarrena será Banfield, que consiguió su clasificación luego de eliminar a Deportivo Riestra por penales, en una definición que terminó 7-6 después de que ambos equipos igualaran 1-1 durante los 90 minutos reglamentarios.

De esta manera, el resultado conseguido por Boca en el Gigante de Arroyito completó una de las llaves de semifinales y dejó establecido el enfrentamiento entre dos equipos que llegaron a esta instancia después de resolver sus respectivos cruces de cuartos de final.

Valencia apareció para cambiar la historia

El desarrollo del partido ante Racing tuvo como punto central la reacción de Boca. El conjunto dirigido por Arruabarrena comenzó en desventaja y llegó a estar dos goles abajo, después de las conquistas de Gastón Lodico y Adrián "Maravilla" Martínez.

La respuesta del Xeneize tuvo un protagonista excluyente: Enner Valencia. El delantero ingresó a los 56 minutos y, a partir de entonces, se convirtió en la pieza determinante del partido. Sus tres goles fueron de cabeza y permitieron que Boca completara una remontada que terminó con el marcador 3-2 a su favor.

El triunfo frente a Racing, conseguido en el estadio Gigante de Arroyito y bajo el arbitraje de Andrés Gariano, colocó al equipo en la instancia de semifinales y modificó definitivamente la composición de la parte superior del cuadro.

Banfield, el próximo desafío

Con Boca ya clasificado, el siguiente obstáculo será Banfield. El Taladro llegó a las semifinales luego de una definición ante Deportivo Riestra que necesitó de los penales. El partido terminó 1-1 en los 90 minutos reglamentarios, y Banfield logró imponerse posteriormente por 7-6 en la definición desde los doce pasos.

El cruce entre Banfield y Boca Juniors es, de esta manera, uno de los dos partidos que definirán a los finalistas de la Copa Argentina 2026.

El cuadro quedó establecido de la siguiente manera:

Banfield vs. Boca Juniors.

Atlético Tucumán vs. Platense o Estudiantes de La Plata.

Atlético Tucumán espera por su rival

En la parte baja del cuadro también quedó definido uno de los semifinalistas. Atlético Tucumán superó a Independiente Rivadavia de Mendoza mediante los penales.

El encuentro había terminado 1-1, pero Atlético Tucumán consiguió imponerse en la definición por 3-2 y avanzó a la siguiente instancia. Ahora deberá esperar para conocer a su rival en semifinales. Ese lugar será ocupado por Platense o Estudiantes de La Plata, equipos que todavía deben disputar su partido correspondiente a los cuartos de final.

El encuentro entre ambos está programado para el jueves 1° de octubre, en el estadio Norberto Tito Tomaghello de Defensa y Justicia.

Así quedaron los cuartos de final

La ronda de cuartos de final de la Copa Argentina 2026 quedó conformada por cuatro cruces, de los cuales tres ya tienen resultado definido y uno todavía debe disputarse.

Los resultados y partidos son:

Deportivo Riestra (6) 1-1 (7) Banfield.

Racing 2-3 Boca Juniors.

Independiente Rivadavia (2) 1-1 (3) Atlético Tucumán.

Platense vs. Estudiantes de La Plata: jueves 1° de octubre, en el estadio Norberto Tito Tomaghello.

La clasificación de Boca fue la última en completarse dentro de los tres cruces ya disputados y dejó al equipo de Arruabarrena frente a Banfield en la próxima instancia.

El cuadro de semifinales ya tiene una llave definida

Con los resultados registrados hasta el momento, la Copa Argentina 2026 ya tiene tres de sus cuatro semifinalistas: Boca Juniors, Banfield y Atlético Tucumán. El cuarto surgirá del partido entre Platense y Estudiantes de La Plata.

La definición del cuadro queda entonces organizada en dos caminos diferentes. Por un lado, Banfield y Boca Juniors se enfrentarán por un lugar en la final. Por el otro, Atlético Tucumán aguardará el resultado del cruce entre Platense y Estudiantes de La Plata para conocer a su adversario.

El recorrido de Boca hasta esta instancia tuvo como capítulo decisivo el triunfo sobre Racing. El equipo comenzó perdiendo 2-0, pero consiguió revertir el marcador hasta imponerse 3-2, con una actuación determinante de Enner Valencia, autor de los tres goles del Xeneize después de ingresar a los 56 minutos.

Así, tras una jornada marcada por una remontada de alto impacto, Boca ya está entre los cuatro mejores de la Copa Argentina 2026 y tendrá a Banfield como próximo desafío en el camino hacia la final.