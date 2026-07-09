La FIFA confirmó al árbitro para Argentina y Suiza por los cuartos de final

La FIFA confirmó este jueves quién será el encargado de dirigir el encuentro entre la Selección argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, uno de los compromisos más importantes de esta instancia del certamen.

El organismo designó al árbitro Joao Pinheiro, de nacionalidad portuguesa, como máxima autoridad del partido que se disputará en Kansas City. La terna arbitral se completará con sus compatriotas Bruno Jesus y Luciano Maia, quienes se desempeñarán como jueces asistentes durante el encuentro.

De esta manera, el compromiso contará con un equipo arbitral íntegramente portugués, una decisión oficializada por la FIFA de cara a uno de los cruces correspondientes a la etapa de cuartos de final del campeonato.

El recorrido de Joao Pinheiro en el Mundial

El árbitro portugués llega a este compromiso luego de haber dirigido dos partidos en la presente edición de la Copa del Mundo, con un antecedente que involucra directamente al seleccionado suizo.

En su primera presentación dentro del torneo fue el encargado de impartir justicia en el encuentro en el que Suiza goleó por 4 a 1 a Bosnia. Ese partido marcó el estreno de Pinheiro en el Mundial y significó la primera experiencia del árbitro portugués con uno de los protagonistas del cruce de cuartos de final.

Posteriormente, volvió a ser designado para el enfrentamiento entre Sudáfrica y Canadá, correspondiente a los 16avos de final del certamen, acumulando así dos actuaciones antes de recibir la responsabilidad de conducir el compromiso entre argentinos y suizos.

Experiencia internacional

Más allá de su participación en el Mundial 2026, Joao Pinheiro cuenta con un amplio recorrido como árbitro profesional. Su historial incluye una importante cantidad de encuentros dirigidos en la liga de Portugal, además de actuaciones en la Champions League y en distintas competiciones europeas, escenarios en los que ha desarrollado buena parte de su carrera internacional.

En lo que respecta a la Selección argentina Mayor, el árbitro portugués nunca la dirigió en un encuentro oficial. Sin embargo, sí existe un antecedente con un representativo nacional argentino. Ese registro corresponde al Mundial Sub-20, donde fue el encargado de arbitrar el partido en el que Argentina derrotó por 1 a 0 a Colombia, siendo hasta el momento el único antecedente de Pinheiro con un seleccionado argentino en una competencia organizada por la FIFA.

El próximo desafío de la Selección argentina

Con la confirmación del equipo arbitral, quedó definido uno de los aspectos organizativos del partido que enfrentará a la Selección argentina con Suiza en busca de un lugar en las semifinales del Mundial.

El encuentro está programado para el próximo sábado a las 22 (hora de la Argentina) y tendrá como escenario la ciudad de Kansas City.

Con la designación oficial realizada por la FIFA, el encuentro entre Argentina y Suiza ya tiene confirmada la autoridad encargada de conducir las acciones dentro del campo de juego. El árbitro portugués Joao Pinheiro, acompañado por Bruno Jesus y Luciano Maia, afrontará su tercer compromiso en el Mundial 2026, luego de haber dirigido previamente el triunfo de Suiza sobre Bosnia y el cruce entre Sudáfrica y Canadá, mientras que el seleccionado argentino buscará avanzar a las semifinales cuando ambos equipos se enfrenten el próximo sábado desde las 22, hora argentina, en Kansas City.