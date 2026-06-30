La AFA pidió a la FIFA más entradas para los argentinos sin ticket que llegan a Miami

La Selección argentina continúa siendo uno de los grandes atractivos del Mundial 2026 que se disputa en Norteamérica. El entusiasmo generado por el equipo dirigido por Lionel Scaloni, sumado a la presencia de Lionel Messi y del plantel campeón del mundo, volvió a reflejarse en la extraordinaria demanda de entradas para cada uno de sus partidos.

Con la clasificación a los 16avos de final, el conjunto nacional se enfrentará el próximo viernes, desde las 19 (hora argentina), a Cabo Verde, una de las revelaciones del torneo. Sin embargo, el interés por presenciar el encuentro supera ampliamente la capacidad del escenario elegido para el compromiso.

El Miami Stadium, con capacidad para 64.478 espectadores, aparece como un recinto insuficiente frente a la cantidad de argentinos que ya se preparan para viajar a Florida. Según reconoció el presidente de la AFA, Claudio Tapia, se espera la llegada de alrededor de 50.000 hinchas que aún no poseen entradas para ingresar al estadio.

La AFA inició gestiones ante la FIFA

Frente a ese escenario, la Asociación del Fútbol Argentino inició conversaciones con la FIFA con el objetivo de ampliar las posibilidades de acceso para los simpatizantes argentinos.

El propio Claudio Tapia confirmó públicamente que la dirigencia trabaja para conseguir la liberación de un eventual remanente de localidades. "Estamos trabajando para que pueda ir la mayor cantidad de gente posible, un partido que nadie esperaba que tenga tanta convocatoria como la que va a haber y solicitando qué remanente hay para que la gente pueda comprar y acceder", explicó el presidente de la AFA durante una entrevista con el programa No se Pudo, que se emite por Vorterix.

Posteriormente, el dirigente volvió a referirse al tema durante el homenaje por los 40 años de la conquista del Mundial de México 1986, realizado en la Casa Conmebol, en Miami.

"Hablamos con FIFA, seguramente las entradas de los que compraron anticipadamente saldrán a la venta y va a poder ir más gente de la que vino. También entendemos que 50.000 personas que viajen sin entrada es lo que genera la Selección, así que hay que tratar de ayudar a la mayor cantidad posible, pero no entran todos", sostuvo Tapia.

Un partido con demanda extraordinaria

La organización informó que los boletos disponibles para el encuentro ya se encuentran agotados. El interés por el compromiso entre Argentina y Cabo Verde convirtió a este partido en uno de los de mayor demanda del certamen, incluso por encima de la mayoría de los encuentros de la fase inicial.

El seleccionado argentino ya había generado una situación similar durante la etapa de grupos, cuando los tres encuentros disputados registraron localidades agotadas. Argentina enfrentó a:

Argelia , en Kansas City.

, en Kansas City. Austria , en Dallas.

, en Dallas. Jordania, también en Dallas.

Los tres compromisos exhibieron el cartel de "sold out", confirmando el masivo acompañamiento de los hinchas argentinos.

El mercado secundario, la única alternativa disponible

Aunque para la FIFA las entradas ya se encuentran completamente vendidas, todavía existe una posibilidad para algunos simpatizantes. El argentino Carlos Abriata, socio de la empresa que desarrolló el sistema de venta online de localidades para la organización del torneo, explicó que actualmente sólo pueden conseguirse tickets mediante el mercado secundario oficial.

Según indicó, algunas personas que adquirieron entradas con anticipación y cuyos seleccionados finalmente no avanzaron de ronda las están ofreciendo nuevamente dentro de la plataforma autorizada por la FIFA.

"En el mercado primario, para ese partido no hay nada. Hace mucho tiempo que no hay nada. Ese partido y el partido de Colombia-Portugal de primera ronda son los dos partidos que más demanda han tenido fuera de las finales y las semifinales. Hoy existen en el marketplace de la FIFA entradas de mercado secundario que algunos hinchas están vendiendo. Esas son las que recomiendo que la gente compre y en ningún otro lugar, porque están garantizadas por FIFA", expresó.

Entre los casos mencionados aparecen, por ejemplo, entradas originalmente adquiridas por hinchas uruguayos que esperaban una clasificación de su selección y que ahora podrían volver a quedar disponibles.

Una convocatoria que se repite desde el inicio del Mundial

La enorme expectativa alrededor de la Selección argentina no constituye un hecho aislado dentro del torneo. Argentina fue la primera selección en agotar la totalidad de su cupo de preventa cuando la FIFA lanzó la primera etapa de comercialización de entradas en septiembre de 2025.

Ese fenómeno se trasladó posteriormente a los estadios durante la Copa del Mundo. Los encuentros registraron las siguientes asistencias:

Argentina vs. Argelia: 69.045 espectadores.

Argentina vs. Austria: 70.649 espectadores.

Argentina vs. Jordania: 70.649 espectadores.

En cada una de esas presentaciones, el equipo que defiende el título obtenido en Qatar 2022 disputó sus encuentros con capacidad completa.

Miami espera una nueva invasión albiceleste

Cuando faltan 72 horas para el duelo frente a Cabo Verde, miles de argentinos ya preparan su llegada a Miami, donde se espera una nueva movilización de hinchas en distintos puntos de la ciudad. Como ocurrió en otras sedes del Mundial, las calles de South Beach volverán a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro para los simpatizantes argentinos.

Además, ya fue convocado un nuevo banderazo, previsto para el jueves desde las 13, en la intersección de 85th Street y Collins Avenue, una concentración que buscará repetir el clima festivo que acompañó a la Selección durante todo el torneo.

Mientras la AFA continúa gestionando ante la FIFA la posibilidad de ampliar la disponibilidad de entradas mediante remanentes del mercado oficial, miles de argentinos ya organizan su viaje hacia Florida con la ilusión de acompañar al equipo de Lionel Scaloni en un nuevo desafío mundialista. La expectativa generada por la Albiceleste vuelve a superar la capacidad de los estadios y confirma, una vez más, la magnitud del acompañamiento que despierta la Selección en cada presentación.