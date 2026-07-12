Sinner volvió a reinar en Wimbledon: derrotó a Zverev y se consagró bicampeón

Jannik Sinner volvió a escribir una página destacada en su carrera deportiva al conquistar nuevamente Wimbledon, luego de vencer este domingo al alemán Alexander Zverev en una final de máxima exigencia disputada sobre la cancha central del All England Club. El italiano se impuso por 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3 y 6-4, en un encuentro que se prolongó durante casi cuatro horas y que tuvo un desarrollo cambiante antes de inclinarse definitivamente en favor del número uno del ranking mundial.

Con esta victoria, el tenista italiano consiguió el quinto Grand Slam de su carrera y alcanzó un nuevo hito al convertirse en el décimo jugador de la Era Abierta en defender exitosamente el título de Wimbledon, consolidando así su lugar entre las principales figuras del circuito internacional.

Una final que comenzó con máxima paridad

Desde los primeros intercambios quedó en evidencia que la definición reuniría a dos jugadores que llegaban en un gran momento deportivo. Tanto Sinner como Zverev mostraron firmeza con sus respectivos servicios, evitando que el rival encontrara oportunidades de quiebre durante todo el primer parcial.

El italiano intentó imponer la jerarquía que le otorgaba su condición de campeón defensor y número uno del ranking ATP, mientras que el alemán respondió con un planteo sólido y agresivo, utilizando la profundidad de sus golpes para incomodar constantemente a su rival.

La igualdad obligó a definir el set mediante un tie break, donde Zverev logró imponerse por 9-7 gracias a una potente derecha que terminó inclinando el desempate a su favor.

Ese primer parcial también representó un corte en una racha adversa para el alemán, ya que logró quedarse con un set frente al número uno del mundo después de haber perdido los 14 parciales anteriores disputados entre ambos.

La reacción del número uno del mundo

Lejos de acusar el impacto por haber cedido el primer set, Jannik Sinner mantuvo la serenidad y volvió a construir un partido basado en la consistencia y la precisión.

El segundo parcial presentó un desarrollo muy similar al primero. Ninguno de los dos jugadores consiguió quebrar el servicio del otro y nuevamente fue necesario recurrir al tie break para definir al ganador.

En esa instancia, el italiano mostró una versión mucho más contundente y se impuso con autoridad por 7-2, igualando el marcador general del encuentro. La recuperación de Sinner estuvo sustentada en dos aspectos fundamentales de su rendimiento:

Mayor precisión en los momentos decisivos.

Menor cantidad de errores no forzados.

Esa combinación le permitió recuperar el control emocional de la final y afrontar los siguientes sets con una ventaja anímica.

El quiebre que cambió el rumbo del partido

La igualdad continuó durante buena parte del tercer set. Ambos jugadores sostuvieron nuevamente sus servicios hasta llegar al marcador de 3-3, momento que terminó siendo decisivo para el desenlace del encuentro. Fue entonces cuando Sinner consiguió el primer quiebre del partido, después de protagonizar una jugada dramática en la que incluso sufrió un resbalón mientras disputaba el punto.

La acción modificó el desarrollo del encuentro y también tuvo un fuerte impacto en el estado anímico de Alexander Zverev, quien manifestó su frustración arrojando su raqueta contra el césped tras desperdiciar una oportunidad importante.

Aprovechando ese impulso, el italiano elevó aún más su nivel, cerró el tercer parcial por 6-3 y quedó a un solo set de conseguir una nueva consagración en el torneo londinense.

Un cierre sólido para confirmar el bicampeonato

El cuarto set mantuvo la intensidad que caracterizó a toda la final. Zverev volvió a demostrar su capacidad para competir al máximo nivel e intentó mantenerse en la pelea por el título.

Sin embargo, una vez más apareció Sinner en los momentos determinantes del partido. El italiano consiguió un nuevo quiebre para colocarse 4-3 arriba y posteriormente sostuvo su servicio, acercándose de manera decisiva a la conquista del campeonato.

Aunque el alemán resistió con la potencia de sus saques y logró extender la definición algunos juegos más, el número uno del ranking ATP no dejó escapar la oportunidad de cerrar el encuentro.

Con un sólido 6-4 en el cuarto parcial, Sinner selló la victoria, levantó nuevamente el trofeo de Wimbledon y confirmó el dominio que atraviesa en el circuito internacional.