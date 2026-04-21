La AFA ratificó a Herrera y Paletta tras la polémica del Superclásico

La decisión de la AFA de mantener a Darío Herrera y Héctor Paletta dentro de la estructura de designaciones arbitrales de la próxima jornada del Torneo Apertura fue leída como una señal clara de respaldo en un contexto marcado por la polémica.

Ambos quedaron en el centro de la escena tras el cierre del Superclásico disputado en el estadio Monumental, donde se instaló una fuerte discusión alrededor de una acción puntual dentro del área. Lejos de apartarlos de la programación inmediata, la entidad decidió sostenerlos en roles relevantes de la siguiente fecha.

Las designaciones: continuidad para Herrera y Paletta

En la nueva grilla arbitral, ambos fueron asignados a compromisos de peso dentro del calendario de la fecha 16, en una etapa clave del campeonato.

Las designaciones quedaron conformadas de la siguiente manera:

Darío Herrera Árbitro principal de: Estudiantes de Río Cuarto vs Rosario Central Correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura VAR del encuentro: Fernando Espinoza

Héctor Paletta Designado como: VAR de Atlético Tucumán vs Banfield AVAR del partido: Gonzalo Pereira



La inclusión de ambos en partidos de la jornada inmediata adquiere relevancia por el contexto en el que se produce: una fuerte discusión pública sobre su desempeño en el último gran clásico del fútbol argentino.

El foco del Superclásico: la jugada que encendió la polémica

La controversia se originó en una acción puntual del encuentro entre River y Boca, disputado en el Monumental. La jugada más discutida involucró un reclamo del equipo local por un posible penal de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta.

Según lo informado, en esa secuencia:

Darío Herrera , como árbitro principal, no sancionó infracción .

, como árbitro principal, . Héctor Paletta, desde la cabina del VAR, no convocó a revisión en campo.

Esa decisión conjunta fue el detonante del malestar posterior, especialmente en el lado de River, que consideró que la acción debió haber sido revisada con otra intervención arbitral.

La reacción de River y el impacto institucional

El desenlace del Superclásico no quedó solo en la cancha. Tras la jugada cuestionada, River avanzó con la idea de pedir formalmente que Héctor Paletta no vuelva a ser designado en partidos del club, en respuesta al malestar generado por su intervención desde la cabina del VAR.

Este movimiento reflejó la magnitud de la controversia, que trascendió lo estrictamente deportivo y alcanzó el plano institucional, generando un cruce indirecto con la estructura arbitral.