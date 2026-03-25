La Conmebol reprogramó el debut de River en la Sudamericana: ¿cuándo jugará?

}La Conmebol notificó a River Plate la reprogramación de su primer partido en la Copa Sudamericana 2026, alterando la planificación inicial del conjunto argentino para su estreno internacional. El equipo conocido como el "Millonario" debía debutar el jueves 9 de abril, pero finalmente lo hará el miércoles 8 de abril a las 21:30.

El encuentro se disputará en condición de visitante frente a Blooming, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, durante la primera semana del próximo mes. La modificación fue comunicada sin que el organismo sudamericano detallara los motivos del cambio.

Un escenario sin complicaciones por la altura

El partido se jugará en un contexto geográfico que no representará una dificultad para el equipo argentino. Santa Cruz de la Sierra se encuentra a unos 400 metros sobre el nivel del mar, una altura que no genera impacto significativo en el rendimiento físico de los futbolistas.

De esta manera, el plantel dirigido por Eduardo Coudet no deberá afrontar complicaciones vinculadas a la altitud, un factor que históricamente influye en otros escenarios del fútbol boliviano.

El Grupo H y los rivales de River

El debut frente a Blooming será el primer paso de River en el Grupo H de la Copa Sudamericana 2026, una zona que quedó definida tras el sorteo realizado en la sede de la Conmebol en la ciudad paraguaya de Luque.

Allí, el conjunto argentino quedó emparejado con:

Red Bull Bragantino (Brasil)

Carabobo (Venezuela)

Blooming (Bolivia)

La fase de grupos del certamen se disputará entre abril y mayo, con seis fechas programadas en ese período .

El fixture completo del Millonario

Tras la confirmación del cambio en el debut, el calendario de River en la fase de grupos quedó establecido de la siguiente manera:

Fecha 1: miércoles 8 de abril vs. Blooming (V) - 21:30

miércoles 8 de abril vs. Blooming (V) - 21:30 Fecha 2: miércoles 15 de abril vs. Carabobo (L) - 21:30

miércoles 15 de abril vs. Carabobo (L) - 21:30 Fecha 3: jueves 30 de abril vs. Red Bull Bragantino (V) - 21:30

jueves 30 de abril vs. Red Bull Bragantino (V) - 21:30 Fecha 4: jueves 7 de mayo vs. Carabobo (V) - 22:30

jueves 7 de mayo vs. Carabobo (V) - 22:30 Fecha 5: miércoles 20 de mayo vs. Red Bull Bragantino (L) - 21:30

miércoles 20 de mayo vs. Red Bull Bragantino (L) - 21:30 Fecha 6: miércoles 27 de mayo vs. Blooming (L) - 21:30

Este cronograma marca un camino exigente en un torneo que, aunque es considerado de segundo orden en Sudamérica a nivel clubes, mantiene un calendario intenso y competitivo.

Un torneo con premios millonarios

La Copa Sudamericana ofrece incentivos económicos importantes, aunque inferiores a los de la Copa Libertadores. En la edición 2026, los montos establecidos por la Conmebol son los siguientes:

Fase previa: entre USD 225.000 y 250.000

entre USD 225.000 y 250.000 Fase de grupos: USD 900.000

USD 900.000 Octavos de final: USD 600.000

USD 600.000 Cuartos de final: USD 700.000

USD 700.000 Semifinales: USD 800.000

USD 800.000 Subcampeón: USD 2.000.000

USD 2.000.000 Campeón: USD 6.500.000

En comparación, el campeón de la Libertadores recibirá 24 millones de dólares, lo que evidencia la diferencia económica entre ambos torneos.

Un inicio con expectativas y ajustes

El cambio de fecha en el debut introduce una modificación logística en la preparación de River, que deberá ajustar su agenda para afrontar el inicio de la competencia. La falta de explicación oficial por parte de la Conmebol deja abierta la incógnita sobre las razones de la reprogramación, aunque no altera el objetivo deportivo del equipo.

Con un grupo definido, un calendario confirmado y un estreno adelantado, el conjunto dirigido por Coudet iniciará su camino internacional en Bolivia, en un torneo que representa una nueva oportunidad para proyectarse a nivel continental.